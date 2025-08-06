「絕對投資」詐1.7億！7被告全羈押 檢調扣余文樂同款勞力士

絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，涉擅自發行有價證券，主打年利率高達25%至42%的特別股權協議，誘使199位民眾砸錢投資，3年詐騙1.7億元；調查局昨搜索約談10人到案，台北地檢署檢察官林小刊認為，其中7人有串滅證、逃亡及反覆實施之虞，今晨向法院聲押禁見，台北地院晚間裁定全部羈押。

羈押的7人分別是絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理黃永瀚與女友會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣。潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。

據調查，檢調在黃永瀚處所搜索2支高價勞力士，其中一款與港星余文樂配戴的「迪通拿」計時碼表相同，價值不斐，另款則是俗稱的「藍水鬼」潛水表，兩支表價值400多萬元，辦案人員認為是不法所得，全部查扣。

另外，台北市調查處昨天在邱志豪等人處所查扣冷錢包，裡面有比特幣、以泰幣、泰達幣等虛擬資產，市值2100萬元；邱志豪面對詢問時，對部分詐欺坦承犯行，有些關鍵問題卻避重就輕，被認有勾串證人與共犯之虞。

檢方指出，為保障被害人權益，落實高檢署追贓返還、填補被害人損害政策，除搜索查扣現金及比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣總計約2100 萬元、勞力士手錶2 支（市值約400萬元）外，並針對絕對公司等帳戶，向台地院聲請扣押裁定5991萬3761元獲准，總計扣押保全財物共計約 8491萬3761元。

檢調追查，以邱志豪為首的絕對創新投資等3間公司，從2023年至今年間，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。

檢調追查，吳承峰曾在網路發文，指「課程很特別，沒有想果的事情，來這邊告訴你不是每一個人都是一樣的人，你有你的，我有我的，他有他的，你不是一個完美的人，但是絕對值得擁有一個歡樂、自由的團隊」。