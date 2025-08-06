「絕對投資」詐1.7億！7被告全羈押 檢調扣余文樂同款勞力士
絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，涉擅自發行有價證券，主打年利率高達25%至42%的特別股權協議，誘使199位民眾砸錢投資，3年詐騙1.7億元；調查局昨搜索約談10人到案，台北地檢署檢察官林小刊認為，其中7人有串滅證、逃亡及反覆實施之虞，今晨向法院聲押禁見，台北地院晚間裁定全部羈押。
羈押的7人分別是絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理黃永瀚與女友會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣。潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。
據調查，檢調在黃永瀚處所搜索2支高價勞力士，其中一款與港星余文樂配戴的「迪通拿」計時碼表相同，價值不斐，另款則是俗稱的「藍水鬼」潛水表，兩支表價值400多萬元，辦案人員認為是不法所得，全部查扣。
另外，台北市調查處昨天在邱志豪等人處所查扣冷錢包，裡面有比特幣、以泰幣、泰達幣等虛擬資產，市值2100萬元；邱志豪面對詢問時，對部分詐欺坦承犯行，有些關鍵問題卻避重就輕，被認有勾串證人與共犯之虞。
檢方指出，為保障被害人權益，落實高檢署追贓返還、填補被害人損害政策，除搜索查扣現金及比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣總計約2100 萬元、勞力士手錶2 支（市值約400萬元）外，並針對絕對公司等帳戶，向台地院聲請扣押裁定5991萬3761元獲准，總計扣押保全財物共計約 8491萬3761元。
檢調追查，以邱志豪為首的絕對創新投資等3間公司，從2023年至今年間，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。
檢調追查，吳承峰曾在網路發文，指「課程很特別，沒有想果的事情，來這邊告訴你不是每一個人都是一樣的人，你有你的，我有我的，他有他的，你不是一個完美的人，但是絕對值得擁有一個歡樂、自由的團隊」。
北檢預警中心日前接獲台灣高檢署發交金融機構通報重大詐欺及洗錢情資，指絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路公司涉詐，主任檢察官曾揚嶺與檢察官林小刊綜整分析資料後，發現金流異常，指揮台北市調查處與大安警分局偵辦。
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