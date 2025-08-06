2詐騙被害人同時領錢稱裝潢費、結婚聘金 警急赴銀行攔阻百萬

假投資詐騙氾濫，台北市內湖警分局轄區曾發生兩名被害人，同時到玉山銀行內湖分行臨櫃提款，分稱支付結婚聘金、裝潢費用，警方前往攔阻保住160萬元，提醒民眾提高警覺。

警方調查，無業33歲王姓女子今年5月12日中午赴玉山銀行內湖分行，欲臨櫃提領115萬元，稱用於住家裝潢，行員關懷提問後起疑通報警方；隨後上班族37歲陳姓男子欲提領45萬元，表示要支付結婚聘金，行員也通報警方。

內湖分局西湖派出所員警到達，發現兩人遇股票假投資詐騙，陳曾被騙201萬元，成功攔阻兩人提款交給詐騙集團。