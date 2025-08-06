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冒充觀光獎勵活動網詐騙 台東縣府籲認明活動官網

中央社／ 台東縣6日電

近期網路及社群平台頻傳假借「台東觀光補助」或「旅遊抽獎」名義的詐騙廣告與不實網站，台東縣政府呼籲，目前縣政府主辦的「台東一遊未盡」活動，除官網外，並無其他網站。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，近期網路與社群平台頻繁出現假借「台東觀光補助」或「旅遊抽獎」名義的詐騙廣告與不實網站，內容聲稱以「6月住台東抽萬元旅遊金」、「2025台東觀光獎勵活動送獎金」、「住台東領6萬6000元旅遊獎勵金」等誘人標語，誘使民眾提供身分證、信用卡資訊，甚至加入可疑帳號。

台東縣政府澄清，目前由縣府主辦「台東一遊未盡」觀光推廣活動，除了活動官網管道（https://tttravel.tw）之外，並無任何其他網站、表單或連結，呼籲民眾務必提高警覺，避免受騙。

台東縣政府表示，「台東一遊未盡」觀光活動自3月1日起辦理一系列獎勵方案，包含國際包機、國外團體獎勵及「週週抽、週週送」等活動，帶動近億元觀光產值。自7月1日起至8月31日，加碼舉辦「酷照片」上傳抽獎活動，旅客於活動官網上傳在台東旅遊拍攝的照片，就可參加抽獎，每人每天不設限上傳次數，上傳越多次，獲獎機會越大，獎品包括AirPods 4及限量帆布包等。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正強調，「台東一遊未盡」活動全程均採官網線上辦理，參加程序必須於官方網站完成，絕無任何其他外部網站、社群表單或平台提供參加管道，也不會要求提供銀行帳號或額外金錢回饋，提醒民眾謹防詐騙。

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