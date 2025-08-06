絕對能源涉虛幣、乾淨能源吸金1.7億 全台199人被害僅數10人報案

絕對能源公司涉以投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術非法吸金逾1億7千萬元，全台被害人高達199人，目前僅有數10人報案，台北地檢署昨日指揮警調大規模搜索，訊後聲押主嫌邱志豪等7人，呼籲民眾慎防此詐騙吸金手法，提醒被害人就近至警局報案。

北檢去年9月成立打詐預警中心，除偵辦「斬金專案」日前接獲高檢署發交金融機關通報異常匯款情資，經調查局洗錢防制處提供相關資料，主任檢察官曾揚嶺、檢察官林小刊指揮綜合分析金流後，指揮台北市調處、大安警分局溯源偵辦。

北檢昨動員5名檢察官、11名檢察事務官、75名警調人員，搜索16處，查緝主嫌邱志豪等10人到案，訊後聲押邱等7人，包含絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理兼會計黃永瀚、會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣；潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。

北檢指出，被告等人架設投資理財網站並召開理財說明會，涉向民眾謊稱絕對能源公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除保本外，還設計投資甲種特別股保證股息，首月月利率為1%，並逐月增加 0.2%利率（次月為1.2%、第3個月為1.4%以此類推至第12個月為3.2%）逾12個月，比照第一個月累計（即回復月利1%），年利率為25.2%；投資乙種特別股股息月利率為3.5%，年利率為42%。

檢方追查，被告等人涉提供絕對能源公司特別股股票作為憑證，致使投資人誤認投資有保障，又可固定領取股息，而趨之若鶩紛紛投資入金，實際上投資人目前獲發的股息，源自投資人投資本金，被告等人以「後金養前金」手法詐騙吸金逾1億7千萬餘元。

檢方在未有被害人報案的前提下，發現異常金流，落實保障被害人權益、追贓返還、填補被害人損害，今年7月間向台北地方法院聲請扣押裁定5991萬3761元獲准，昨8月5日搜索查扣現金230萬元、比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，總計約新台幣2100萬元，還有市值約400萬元的勞力士手表2支，總計扣押保全財物共計約8491萬3761元。