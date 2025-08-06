絕對能源涉虛幣、乾淨能源吸金1.7億 全台199人被害僅數10人報案
絕對能源公司涉以投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術非法吸金逾1億7千萬元，全台被害人高達199人，目前僅有數10人報案，台北地檢署昨日指揮警調大規模搜索，訊後聲押主嫌邱志豪等7人，呼籲民眾慎防此詐騙吸金手法，提醒被害人就近至警局報案。
北檢去年9月成立打詐預警中心，除偵辦「斬金專案」日前接獲高檢署發交金融機關通報異常匯款情資，經調查局洗錢防制處提供相關資料，主任檢察官曾揚嶺、檢察官林小刊指揮綜合分析金流後，指揮台北市調處、大安警分局溯源偵辦。
北檢昨動員5名檢察官、11名檢察事務官、75名警調人員，搜索16處，查緝主嫌邱志豪等10人到案，訊後聲押邱等7人，包含絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理兼會計黃永瀚、會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣；潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。
北檢指出，被告等人架設投資理財網站並召開理財說明會，涉向民眾謊稱絕對能源公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除保本外，還設計投資甲種特別股保證股息，首月月利率為1%，並逐月增加 0.2%利率（次月為1.2%、第3個月為1.4%以此類推至第12個月為3.2%）逾12個月，比照第一個月累計（即回復月利1%），年利率為25.2%；投資乙種特別股股息月利率為3.5%，年利率為42%。
檢方追查，被告等人涉提供絕對能源公司特別股股票作為憑證，致使投資人誤認投資有保障，又可固定領取股息，而趨之若鶩紛紛投資入金，實際上投資人目前獲發的股息，源自投資人投資本金，被告等人以「後金養前金」手法詐騙吸金逾1億7千萬餘元。
檢方在未有被害人報案的前提下，發現異常金流，落實保障被害人權益、追贓返還、填補被害人損害，今年7月間向台北地方法院聲請扣押裁定5991萬3761元獲准，昨8月5日搜索查扣現金230萬元、比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，總計約新台幣2100萬元，還有市值約400萬元的勞力士手表2支，總計扣押保全財物共計約8491萬3761元。
今年7月間專案小組通知部分被害人報案，目前僅有數十人報案，全案持續偵辦清查金流，呼籲民眾慎防此吸金詐騙手法，並籲請未報案的被害人盡速出面就近至住居所轄區分局或派出所報案協助偵辦。
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