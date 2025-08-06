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民眾小心！詐團冒名中華電信和165防詐中心 最新話術看這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

詐團無孔不入，金融業者與警政單位都傷透腦筋，近來更傳出最新的財務詐騙話術，竟然是冒名中華電信的員工謊稱民眾個資遭歹徒盜用在中華電信特約門市新辦手機門號作財務詐騙，利用民眾的恐慌，藉機誘騙民眾加入詐騙群組，而且冒名不只一次，連165防詐騙中心的名號都敢冒用。

一位銀行業者指出，近來有同事李小姐接到冒名詐騙電話，還好該客戶警覺性夠強沒有上當，但很多民眾若不注意這種新的詐騙話術，很可能被騙取個資外加匯款。銀行主管轉述，詐團成員冒名中華電信總公司員工，提供偽造的員工編號來騙取信任，聲稱李小姐個資可能被歹徒盜用在中華電信西屯特約門市辦了一支手機號碼，這支號碼已被拿去做財務詐騙，可以協助李小姐報案。

冒名中華電信員工的詐團成員接著把打給李小姐的電話轉接給另一個詐團成員，該成員則自稱是據稱165防詐騙中心的員警，還報出名字要李小姐加入165防詐騙中心的line，並說可以透過165官方LINE通話協助李小姐報案。因李小姐從事金融業，對於打詐事務有一定的認知，當時就覺得從LINE報案的方式太奇怪，因此告訴對方可自行去警局報案，不須在LINE上面通話。

李小姐也立刻封鎖、刪除該LINE帳號，並撥打0800-080-123至中華電信客服專線查詢，發現歹徒聲稱的新辦手機號碼根本不是登記在李小姐名下，當下即確認這通電話應是詐騙電話，想要利用民眾擔心個資外洩的心態來詐騙。

這位銀行業主管感嘆，詐團的話術推陳出新，稍有不慎民眾就會上當，尤其詐團經常利用民眾恐慌心理伺機而入，這也使銀行在第一線阻詐的困難度更高。

民眾要小心，詐團新手法是冒名中華電信和165防詐中心。示意圖。聯合報系資料照
民眾要小心，詐團新手法是冒名中華電信和165防詐中心。示意圖。聯合報系資料照

LINE 詐騙 詐團 個資 中華電信

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