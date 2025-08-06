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桃園地政士助假檢警詐騙多達9案 遭除名還辯稱無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓地政士涉嫌利用身分與假檢警合作詐騙，陸續被台北、台中和桃園地檢署起訴詐欺取財等罪，也被桃園市政府列懲戒對象。他雖矢口否認，但說法未被地政士懲戒委員會採信，最後遭市府除名。

檢方調查，林男不僅參與假檢警詐騙集團運作，還是詐騙集團金主。假檢警會先挑選詐騙被害人，利用詐術誘使對象掉進急需現金陷阱，然後將人介紹給林男，由林男辦理不動產抵押並設定高額違約金與利息，然後待對方無力償還高額利息後，進一步索取違約金和聲請拍賣抵押物，以此方式謀取不動產標的。另外，林男也利用不實買賣成功騙過銀行，不法貸款990萬元。

對於指控，林男矢口否認，對銀行和代核貸一事堅稱買賣是交易雙方的事，他並未介入或參與討論。至於3處地檢署起訴詐欺，他則認為法院尚未判決，基於無罪推定原則，他仍是無罪之人。

桃園市地政士懲戒委員會調查，林男行為確實涉及不實買賣，恐導致不動產所有權人巨額損失，已違反業務應盡義務。另外，他與假檢警合作、運用地政士身分取信被害人再騙取財務和不動產的案件多達9件，顯非偶發情事，由於情節重大，因此決定除名。

桃園一名林姓地政士與假檢警合作詐財，遭除名還辯稱自己是無罪之人（示意圖）。本報資料照片
桃園一名林姓地政士與假檢警合作詐財，遭除名還辯稱自己是無罪之人（示意圖）。本報資料照片

利息 詐騙集團 桃園地檢署

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