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78歲老翁要領20萬「先稱買新車後改口家裡裝潢」女警當場致電女兒阻止他

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

78歲王姓老翁昨天前往台南市東區一間銀行，要領出20萬元現金，稱要購買新車，行員詢問後覺得有異報警，讓王情緒激動；女警黃鈺婷趕赴現場，上前安撫並聯繫他的女兒，請女兒跟老翁通話，同時告知「錢領出交給不明人士，一定拿不回來」，才讓他打消提款念頭。

王姓老翁昨天下午1時許前往台南市中華東路一段的新光銀行，要提領現金20萬元，先稱要購買新車，後來又改口是要幫女兒裝潢房屋，說法反覆；行員關心詢問，王卻情緒激動，與行員激烈爭論，堅持要領錢，行員通報轄區第一警分局莊敬派出所。

女警黃鈺婷與實習生張宣華趕往，先安撫王姓老翁，讓王冷靜，並詢問王的提款用途是要用來投資、繳交保證金還是借給女網友等；但王堅稱領錢是要幫女兒裝潢房屋也不願意提供手機給女警觀看。黃鈺婷立即聯繫王的女兒，女兒表示近日並無裝潢規畫。

黃鈺婷讓王的女兒與父親通話，再以各種假投資、假網拍、假交友等詐騙話術耐心說明，詢問王是否遇到網路美女交友，還是理財專家聲稱有投資管道，或是帳戶出現問題，有自稱檢察官或警察要凍結她帳戶等；實習生張宣華也以手機找出各種詐騙遇害新聞報導，直接讓王看各種詐騙手法。

黃鈺婷也說明詐騙集團往往指導被害人教戰守則來如何應對銀行及警方的提問，並斬釘截鐵說出「20萬元領出如果交給不明人士，就一定拿不回來」，王姓老翁此時才打消提領念頭，表示要離去；不過王最終還是沒有說明為什麼要領錢，以及提供手機讓警方研判。

黃鈺婷在王離去後，再次聯繫王的女兒，請其加強關懷長輩行為，以共同守護自身財產安全；她也提醒民眾，接到可疑電話或訊息，務必保持警覺，多方查證，切勿隨意輕信。張宣華則表示，這次與第一線學長姐們一同處理案件，讓她從中學習到許多課本上學不到的寶貴經驗

無獨有偶，前天上午9時許，張姓男子走進台南市警第三分局海南派出所，指出接獲自稱「台北市中正區戶政事務所」來電，對方聲稱有人持張的雙證件申辦戶籍謄本未遂並將其證件攜走，隨後再轉接至自稱警察人員，佯稱其涉入刑案，要求匯款5000元代管財產。

張憂心個資遭盜用，前往派出所尋求協助，警員李怡穎、蔡沛穎了解案情後，判斷為常見之假冒機構詐財手法，經耐心說明與勸導後，成功讓張打消匯款念頭；警方提醒，公務機關與司法單位不會以電話要求民眾匯款，接獲來電應冷靜查證，如有疑問請立即撥打165反詐騙專線或110報案。

女警黃鈺婷（右）趕赴現場，上前安撫並聯繫他的女兒，請女兒跟老翁通話，同時告知「錢領出交給不明人士，一定拿不回來」，才讓他打消提款念頭。記者袁志豪／翻攝
女警黃鈺婷（右）趕赴現場，上前安撫並聯繫他的女兒，請女兒跟老翁通話，同時告知「錢領出交給不明人士，一定拿不回來」，才讓他打消提款念頭。記者袁志豪／翻攝
女警黃鈺婷（右）趕赴現場，上前安撫並聯繫他的女兒，請女兒跟老翁通話，同時告知「錢領出交給不明人士，一定拿不回來」，才讓他打消提款念頭。記者袁志豪／翻攝
女警黃鈺婷（右）趕赴現場，上前安撫並聯繫他的女兒，請女兒跟老翁通話，同時告知「錢領出交給不明人士，一定拿不回來」，才讓他打消提款念頭。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團

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