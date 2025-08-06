婦人誤信LINE群組投資50萬老本 家人暗中報警埋伏逮車手

台中沙鹿65歲黃姓婦人日前加入詐團所組成的LINE群組，見群組會員有人投資高獲利，當下決定將辛苦存下來現金50萬元儲值做為初期投資，以為就此可大賺一筆，所幸黃女家人發現，認為可能遇到詐騙，便向鄰近清水警分局偵查隊洽詢，決定將計就計，待黃女與客服人員相約在沙鹿區某超商面交儲值金時，警方在附近埋伏，當場逮捕55歲何姓車手，訊後依偽造文書、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

清水分局指出，民眾若一心嚮往超高報酬的投資，往往容易踏入詐騙集團的陷阱，本案便是沙鹿65歲黃姓婦人日前在LINE上看到別人轉傳的投資訊息，好奇點擊後，即加入詐團所組成的群組，經觀望群組內「會員」投資高獲利後，十分心動，期待像群組內會員一樣投資而獲得高額報酬，在群組內李姓客服人員提供網路APP及百般推薦下，黃女便決定將辛苦存下來現金50萬元儲值做為初期投資，以為就此可大賺一筆。

警方接到黃女家人報案後，研判為典型的投資詐騙手法，暗中配合家屬將計就計，待黃女與客服人員相約在沙鹿區某超商面交儲值金50萬時，果然1名配戴識別證自稱專員的55歲何姓男子出面與黃女洽談後，準備收取款項時，警方見機不可失，立即上前攔查。