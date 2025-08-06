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內湖母女遭詐1200萬輕生亡 警嘲諷涉加工自殺…檢「這原因」不起訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區一對母女因遭遇1200萬元投資詐騙報警，卻被劉姓警員嘲諷「妳還活著喔」，母女選擇尋短，遺書似提及「警察叫我去死」，引發社會軒然大波，警方事後將劉員依加工自殺罪函送士林地檢署偵辦。士檢今偵結，認為劉員並未有唆使死者輕生的犯意，另雙方已達成修復式司法，死者兒子接受道歉並撤告，以罪嫌不足不起訴。

不起訴書指出，內湖分局港墘派出所劉姓警員，2024年12月4日受理55歲甯母與28歲曾女的遭詐案件，因有部分案情待釐清，2天後致電要求製作二次筆錄，孰料打三次電話都沒接聽，第四次撥打接通前，劉員出言稱「不會已經自殺了吧」。

待接聽後，劉員對談時說出「喔，原來妳還活著」、「都坑妳170萬了，還要還250萬，哇操」、「收據正本燒掉了喔？不會吧」等語，該對母女聽聞劉員態度後，萌生輕生念頭，期間劉員第五次打電話未接聽，2天後母女被發現陳屍住處。

偵查期間劉員否認犯行，稱製作筆錄時母親有哭泣、女兒情緒低落但還算穩定，當時2人都沒有表達輕生念頭，事後要做二次筆錄時，打好幾通電話都沒接，想起甯母在製作筆錄時很傷心、是否會有想不開的情緒，才自言自語脫口是否已經自殺等語，強調當下沒有唆使輕生的犯意。

檢察官考量劉員與母女對話雖有輕佻情事，但言詞間並未有任何唆使2人輕生之意，再依死者遺書脈絡，2人輕生原因應不是出自於劉員的言語教唆，另外，考量劉員與死者兒子進行修復式司法、雙方達成和解，死者兒子也接受道歉並撤告，在查無其他積極證據之下，認定罪嫌不足因此不起訴。

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士林地檢署。圖／聯合報系資料照
士林地檢署。圖／聯合報系資料照

詐騙 情緒低落

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