絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，涉及擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議，誘騙民眾砸錢投資，全台有199人受害，不法獲利1.7億元；調查局昨天搜索約談10名被告到案，台北地檢署檢察官林小刊漏夜複訊後，認為其中7人有串滅證、逃亡及反覆實施之虞，今晨向法院聲押禁見。

遭聲押的7人分別是絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理兼會計黃永瀚、會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣。潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。

據了解，台北市調查處昨天在邱志豪等人處所查扣冷錢包，裡面有比特幣、以泰幣、泰達幣等虛擬資產，估計市值上千萬元；邱志豪面對詢問時，對於部分詐欺坦承犯行，但有些關鍵問題卻避重就輕，被認定有勾串證人與共犯之虞。

檢調追查，以邱志豪為首的絕對創新投資等3間公司，從2023年至今年間，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。