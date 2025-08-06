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絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣 聲押禁見7人
絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，涉及擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議，誘騙民眾砸錢投資，全台有199人受害，不法獲利1.7億元；調查局昨天搜索約談10名被告到案，台北地檢署檢察官林小刊漏夜複訊後，認為其中7人有串滅證、逃亡及反覆實施之虞，今晨向法院聲押禁見。
遭聲押的7人分別是絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理兼會計黃永瀚、會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣。潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。
據了解，台北市調查處昨天在邱志豪等人處所查扣冷錢包，裡面有比特幣、以泰幣、泰達幣等虛擬資產，估計市值上千萬元；邱志豪面對詢問時，對於部分詐欺坦承犯行，但有些關鍵問題卻避重就輕，被認定有勾串證人與共犯之虞。
檢調追查，以邱志豪為首的絕對創新投資等3間公司，從2023年至今年間，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。
北檢預警中心日前接獲台灣高檢署發交金融機構通報重大詐欺及洗錢情資，指絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路公司涉詐，主任檢察官曾揚嶺與檢察官林小刊綜整分析資料後，發現金流異常，指揮台北市調查處與大安警分局偵辦。
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