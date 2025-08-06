絕對創新投資涉詐吸金上億 前後任負責人雙雙移送北檢
絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱志豪，被控擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議書，引誘投資人投資，統計詐騙全台200人，不法吸金破億元，調查局昨天搜索16處所，共約談9名被告到案，邱志豪與前負責人吳承峰深夜移送台北地檢署，由檢察官林小刊複訊，不排除強制處分。
同案約談包括邱志豪妻子王詩雅、絕對創新副理黃永瀚、經理人潘宏欣、女友陳珮茹、行政副總吳佳靜、會計黃若蓁等人，除陳珮茹交保，其餘人漏夜偵訊中。
檢方調查，絕對能源等公司從2023年5月迄今，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。
北檢預警中心日前接獲台灣高檢署發交金融機構通報重大詐欺及洗錢情資，直指絕對能源、絕對創新投資公司、絕對創新網路公司涉詐吸金，檢方綜整分析相關資料，發現金流異常，指揮警調溯源偵辦。
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