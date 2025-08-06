絕對創新投資涉詐吸金上億 前後任負責人雙雙移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱志豪，被控擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議書，引誘投資人投資，統計詐騙全台200人，不法吸金破億元，調查局昨天搜索16處所，共約談9名被告到案，邱志豪與前負責人吳承峰深夜移送台北地檢署，由檢察官林小刊複訊，不排除強制處分。

同案約談包括邱志豪妻子王詩雅、絕對創新副理黃永瀚、經理人潘宏欣、女友陳珮茹、行政副總吳佳靜、會計黃若蓁等人，除陳珮茹交保，其餘人漏夜偵訊中。

檢方調查，絕對能源等公司從2023年5月迄今，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。

北檢預警中心日前接獲台灣高檢署發交金融機構通報重大詐欺及洗錢情資，直指絕對能源、絕對創新投資公司、絕對創新網路公司涉詐吸金，檢方綜整分析相關資料，發現金流異常，指揮警調溯源偵辦。

絕對創新前負責人吳承峰。記者潘俊宏／攝影
絕對創新前負責人吳承峰。記者潘俊宏／攝影
絕對創新負責人邱志豪妻子王詩雅。記者潘俊宏／攝影
絕對創新負責人邱志豪妻子王詩雅。記者潘俊宏／攝影
絕對創新經理人潘宏欣。記者潘俊宏／攝影
絕對創新經理人潘宏欣。記者潘俊宏／攝影
絕對創新經理人潘宏欣女友陳珮茹。記者張宏業／攝影
絕對創新經理人潘宏欣女友陳珮茹。記者張宏業／攝影
絕對創新負責人邱志豪。記者潘俊宏／攝影
絕對創新負責人邱志豪。記者潘俊宏／攝影

詐騙 吸金 投資人

延伸閱讀

影／印尼雜貨店涉地下匯兌高達50億 伯樂人資老闆移送北檢

ETmata元宇宙賣ETM假幣涉詐 負責人、助理移送北檢複訊

辦京華城案北檢林俊言調升主任檢察官 新北檢已排定新職務

挨告誹謗出庭…黃國昌示範帶案 批北檢「沒有下限到什麼程度？」

相關新聞

獨居翁遭詐 騙光存款房產還欠債

新北市獨居沈姓老翁遇假檢警詐騙集團，被騙轉帳、面交現金及簽立本票，損失一九四○萬元，還抵押價值上千萬元住處房產，辦理時員...

絕對創新投資涉詐吸金上億 前後任負責人雙雙移送北檢

絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱志豪，被控擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議書，引誘投...

特別股違法吸金逾億 近200人受害

絕對創新投資公司實際負責人邱志豪等人涉嫌擅自發行有價證券，宣稱年利率可達百分之四十二，詐騙近二百人投資，吸金一點七億元。...

名律師涉洩密詐團 國發基金終止委任

國家發展基金管理會派到聯合再生能源公司當董事的知名律師鍾凱勳，被控配合詐騙集團洩漏偵查內容，台北地檢署上月搜索其住處及辦...

普發現金1萬還沒到帳 詐騙集團先用一手法「掏空」帳戶

立法院三讀通過特別條例，匡列特別預算5450億元，明定普發現金1萬元，預定在今年10月31日前完成。但民眾還沒有領到1萬塊現金，就有相關詐騙新手法出現！臉書粉專「165全民防詐」指出，有些人收到領1萬元的簡訊後，依照指示填入「身分證、信用卡號跟銀行帳號」，最後帳戶裡的錢全部被掏空。

天道盟、竹聯幫合組詐騙水房騙走民眾2千萬元 偽造名表銷貨單提款

天道盟同心會31歲劉姓男子與竹聯幫弘仁會27歲陳姓男子合作，前年底共組俗稱「水房」的詐欺金流中心，旗下包含車手及洗錢共犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。