絕對創新投資涉詐吸金上億 前後任負責人雙雙移送北檢

絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱志豪，被控擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議書，引誘投資人投資，統計詐騙全台200人，不法吸金破億元，調查局昨天搜索16處所，共約談9名被告到案，邱志豪與前負責人吳承峰深夜移送台北地檢署，由檢察官林小刊複訊，不排除強制處分。

同案約談包括邱志豪妻子王詩雅、絕對創新副理黃永瀚、經理人潘宏欣、女友陳珮茹、行政副總吳佳靜、會計黃若蓁等人，除陳珮茹交保，其餘人漏夜偵訊中。

檢方調查，絕對能源等公司從2023年5月迄今，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。