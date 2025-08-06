特別股違法吸金逾億 近200人受害

絕對創新投資公司實際負責人邱志豪等人涉嫌擅自發行有價證券，宣稱年利率可達百分之四十二，詐騙近二百人投資，吸金一點七億元。台北地檢署昨指揮警調搜索，約談邱等九名被告到案，依銀行法、詐欺等罪漏夜偵辦。

檢方調查，邱志豪是絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路三家公司實際負責人，二○二三年五月起涉未經主管機關許可發行有價證券，陸續以實體開課宣講方式，對不特定投資人推銷特別股權協議書，其中設計甲種特別股年利率百分之廿五、乙種特別股年利率百分之四十二，三年半期滿就能以原價買回，且每月依投資款數額發放小額利息，誘使投資人持續投入資金。

檢方偵辦發現，絕對能源等三家公司雖尚未倒閉，但對投資人祭出與本金顯不相當的投資獲利，涉嫌詐騙吸金，初步統計全台約近二百人受騙，邱等人違法吸金一點七億元，持續釐清被害人數及遭詐騙金額。

北檢昨指揮檢察事務官、調查局及大安警分局，兵分十六路搜索這三家公司及邱等九名被告住居所，約談邱等九人及二名證人到案釐清案情，依銀行法、證券交易法未經申報生效擅自發行有價證券、刑法加重詐欺及洗錢等罪偵辦。

北檢預警中心日前接獲台灣高等檢察署發交金融機構所通報重大詐欺及洗錢情資通報，綜整分析相關資料，發現金流異常，在尚未有被害人報案前，指揮警調偵辦，以降低被害人損失。