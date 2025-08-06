快訊

獨／彭金隆邀10家壽險董總面談聚焦三議題 擬推費利率非長期保證新制

最高行政法院判決出爐「酒駕吊扣恐鬆綁？」交通部擬檢討法規

聽新聞
0:00 / 0:00

名律師涉洩密詐團 國發基金終止委任

聯合報／ 記者蕭雅娟林海／台北報導

國家發展基金管理會派到聯合再生能源公司當董事的知名律師鍾凱勳，被控配合詐騙集團洩漏偵查內容，台北地檢署上月搜索其住處及辦公室，約談到案依洩密罪偵辦，訊後令六十萬元交保，限制出境出海。國發基金表示，已發函終止委任鍾。

詐騙集團主嫌邱名進前年涉嫌配合假投資詐騙機房，指示車手向被害人面交收取約一千萬元，並在車手、收水等成員落網後聘請律師幫忙辯護。檢方追查，邱疑透過律師鍾凱勳得知檢警偵辦進度，了解是否會追查到詐團上游，鍾涉洩漏應保密資訊。

據了解，鍾凱勳除二○二四年被國發基金派到聯合再生擔任董事外，還在多家上市公司擔任董事、獨立董事，包括銘旺科、三晃、銘鈺精密工業等，案發後已被所屬的律師事務所官方網站除名。

國發基金表示，鍾凱勳因涉嫌洩密等罪交保，鑒於涉及違犯刑事法律規定，不宜繼續執行董事職務，爰依「行政院國家發展基金參與投資事業股權代表遴選管理及考核要點」規定，已發函終止其董事委任，將儘速循程序辦理董事改派，以維護公股權益，落實對被投資公司之監督責任。

北檢起訴邱等人，台北地方法院已經辯論終結，訂本月八日宣判，邱不服法院延長羈押二月裁定，提起抗告。合議庭考量，共犯曾指邱施壓共犯及證人，表示「認識黑白兩道」，若發現把人供出來或說出做過何事，他都有辦法找到那個人，認定邱有勾串共犯、證人，且短時間內多次從事詐欺有反覆實施之虞，駁回抗告。

詐騙 律師 詐騙集團

延伸閱讀

聯合再生公股董事涉洩密給詐團 國發基金：終止委任

名律師被控洩密給詐團主嫌 60萬交保限制出境出海

台積電：「及早」發現2奈米洩密 對已開除涉案員工採取法律行動

台積電2奈米驚傳洩密開除涉案者 公司完整回應來了

相關新聞

特別股違法吸金逾億 近200人受害

絕對創新投資公司實際負責人邱志豪等人涉嫌擅自發行有價證券，宣稱年利率可達百分之四十二，詐騙近二百人投資，吸金一點七億元。...

名律師涉洩密詐團 國發基金終止委任

國家發展基金管理會派到聯合再生能源公司當董事的知名律師鍾凱勳，被控配合詐騙集團洩漏偵查內容，台北地檢署上月搜索其住處及辦...

獨居翁遭詐 騙光存款房產還欠債

新北市獨居沈姓老翁遇假檢警詐騙集團，被騙轉帳、面交現金及簽立本票，損失一九四○萬元，還抵押價值上千萬元住處房產，辦理時員...

普發現金1萬還沒到帳 詐騙集團先用一手法「掏空」帳戶

立法院三讀通過特別條例，匡列特別預算5450億元，明定普發現金1萬元，預定在今年10月31日前完成。但民眾還沒有領到1萬塊現金，就有相關詐騙新手法出現！臉書粉專「165全民防詐」指出，有些人收到領1萬元的簡訊後，依照指示填入「身分證、信用卡號跟銀行帳號」，最後帳戶裡的錢全部被掏空。

天道盟、竹聯幫合組詐騙水房騙走民眾2千萬元 偽造名表銷貨單提款

天道盟同心會31歲劉姓男子與竹聯幫弘仁會27歲陳姓男子合作，前年底共組俗稱「水房」的詐欺金流中心，旗下包含車手及洗錢共犯...

違法吸金破億！絕對創新投資涉特別股投資詐騙 9人遭搜索約談

絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱姓男子涉嫌擅自發行有價證券，主打年利率高達25至42％的特別股權協議書引誘投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。