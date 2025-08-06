名律師涉洩密詐團 國發基金終止委任

國家發展基金管理會派到聯合再生能源公司當董事的知名律師鍾凱勳，被控配合詐騙集團洩漏偵查內容，台北地檢署上月搜索其住處及辦公室，約談到案依洩密罪偵辦，訊後令六十萬元交保，限制出境出海。國發基金表示，已發函終止委任鍾。

詐騙集團主嫌邱名進前年涉嫌配合假投資詐騙機房，指示車手向被害人面交收取約一千萬元，並在車手、收水等成員落網後聘請律師幫忙辯護。檢方追查，邱疑透過律師鍾凱勳得知檢警偵辦進度，了解是否會追查到詐團上游，鍾涉洩漏應保密資訊。

據了解，鍾凱勳除二○二四年被國發基金派到聯合再生擔任董事外，還在多家上市公司擔任董事、獨立董事，包括銘旺科、三晃、銘鈺精密工業等，案發後已被所屬的律師事務所官方網站除名。

國發基金表示，鍾凱勳因涉嫌洩密等罪交保，鑒於涉及違犯刑事法律規定，不宜繼續執行董事職務，爰依「行政院國家發展基金參與投資事業股權代表遴選管理及考核要點」規定，已發函終止其董事委任，將儘速循程序辦理董事改派，以維護公股權益，落實對被投資公司之監督責任。

北檢起訴邱等人，台北地方法院已經辯論終結，訂本月八日宣判，邱不服法院延長羈押二月裁定，提起抗告。合議庭考量，共犯曾指邱施壓共犯及證人，表示「認識黑白兩道」，若發現把人供出來或說出做過何事，他都有辦法找到那個人，認定邱有勾串共犯、證人，且短時間內多次從事詐欺有反覆實施之虞，駁回抗告。