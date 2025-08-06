獨居翁遭詐 騙光存款房產還欠債

新北市獨居沈姓老翁（右二）遇假檢警詐騙集團，損失一九四○萬元，還被騙前往地政事務所，抵押價值上千萬元住處房產。記者蔣永佑／翻攝

新北市獨居沈姓老翁遇假檢警詐騙集團，被騙轉帳、面交現金及簽立本票，損失一九四○萬元，還抵押價值上千萬元住處房產，辦理時員警到場提醒是詐騙，沈不信受騙，稱要提供兒子資金買房，直到遭榨乾財產報案，警方鎖定詐團成員追緝。

警方調查，七十三歲沈姓老翁在新北三峽區獨居，今年五月接獲詐騙電話，詐團佯稱戶政事務所人員，表示有人拿他的證件申辦戶籍謄本，但人已離開現場，後續將交由警方處理，接著假冒警察，稱其金融帳戶涉非法集資人頭戶，須匯款配合調查，否則帳戶會被凍結。

沈依指示陸續前往銀行臨櫃轉帳共七九○萬元，透過民間借貸二五○萬元交付，並簽下九百萬元本票給對方，上月赴地政事務所，將價值上千萬元住處房產設定抵押給羅姓女子，員警獲報前往關懷提問，告知極可能遇詐，沈不信被騙，稱要提供資金給兒子買房，仍辦理抵押。

沈財產被榨乾，ＬＩＮＥ被對方封鎖驚覺被騙，本月一日赴三峽警分局北大派出所報案。警方成立專案小組報檢方指揮偵辦，調閱監視器、相關通訊紀錄等追查，鎖定部分詐團成員及使用車輛追緝。

新北市議員林國春、林金結昨在市議會舉行記者會時揭露此事，指詐團作案手法縝密，包括誘騙借款、設定抵押房產，沈還在地政事務所被控制行動，呼籲政府加強高齡者保護機制，杜絕類似悲劇重演。

林國春說，沈遭詐團假扮檢警、地政及法院人員，謊稱他帳戶異常涉洗錢案，須協助清查資金及設定信託帳戶，手法結合假冒官員、話術操控、資產轉移、阻斷聯繫，「用合法程序掩護非法掠奪」。

據沈的友人轉述，詐團採高度分工精密話術，第一層假冒警察來電，指被害人帳戶涉案，要求不得對外透露；第二層假冒法院主任，表示須全力配合司法調查，進行資金信託處理，威脅不可讓家屬知情，否則將一併偵辦，確實掌握被害人家人姓名、住址、身分證字號等個人資料，突顯所言為真。