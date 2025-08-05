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天道盟、竹聯幫合組詐騙水房騙走民眾2千萬元 偽造名表銷貨單提款

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

天道盟同心會31歲劉姓男子與竹聯幫弘仁會27歲陳姓男子合作，前年底共組俗稱「水房」的詐欺金流中心，旗下包含車手洗錢共犯，以假投資詐騙陷阱騙走民眾存款；警方從去年起陸續循線逮捕劉嫌、陳嫌、車手等31名嫌犯，警方統計，全國至少24名民眾被騙，不法所得兩千萬元以上。

警方指出，劉嫌找來陳嫌等人幫派人士，前年底在嘉義地區設置水房，旗下包含車手及洗錢共犯，專責金流轉移與掩飾，並與境外詐騙機房配合，由境外詐騙機房負責透過網路社群平台廣泛散布假投資廣告，誘騙民眾加入通訊軟體，進一步與詐騙成員互動並提供虛偽投資資訊，被害人詐團成員互加Line好友後，對方以話術誆稱可獲高額報酬。

被害人信以為真下載假投資APP，依指示將款項匯入人頭帳戶或以現金方式面交，詐騙所得經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉、陳2嫌透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐團，以規避警方查緝。

刑事局接獲報案，去年2月介入調查，並陸續逮捕車手、洗錢成員，其中一名被害人驚覺被騙報案，警方會同被害人前往面交地點埋伏，當場查獲面交車手及接應人員，並循線追查上游金流，掌握詐騙集團水房藏匿據點。

劉嫌見警方盯上，去年6月解散水房，但警方仍持續追緝，陸續在雙北、桃園、嘉義、台南及高雄等地逮人，直到今年最後共逮31人，並在7月21日，將最後涉案10人移送。

警方發現，由於銀行對民眾臨櫃取款都有關懷提問，因此劉嫌等人會偽造公司銷貨單，聲稱公司經營如百達翡麗等名表販售，因此取款會有大筆金額，車手單次提款至少百萬元。

全案詢後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦，劉嫌、陳嫌坦承犯行，分別依3萬元交保及無保請回；其餘有6人被羈押，剩下共犯則以3到30萬元交保。

刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物，圖為歹徒偽造銷貨單。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物，圖為歹徒偽造銷貨單。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破天道盟同心會與竹聯幫弘仁會合組的假投資詐騙水房，逮捕劉姓、陳姓男子共31人，並逮捕面交車手、贓款，水房電腦等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

車手 洗錢 詐團 被害人 竹聯幫 詐騙集團

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