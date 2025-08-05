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違法吸金破億！絕對創新投資涉特別股投資詐騙 9人遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱姓男子涉嫌擅自發行有價證券，主打年利率高達25至42％的特別股權協議書引誘投資人投資，目前統計已詐騙全台200人，違法吸金高達逾億元。台北地檢署今指揮檢警調搜索16處，約談邱男等9人、2名證人到案，全案將陸續移送複訊。

檢方掌握，絕對能源等公司從2023年5月迄今，以實體開課方式對投資人宣傳新創產業前景，涉未經許可發行的有價證券，主要以設計甲種、乙種特別股權協議書，主打甲種特別股年利率高達25％、乙種特別股甚至高達42％，誆騙投資人3年6個月期滿，就能原價買回。

檢警調統計，截止近日全台約有近2百人上當受騙，邱男等人違法吸金金額高達逾億元，全案持續釐清被害人數及遭詐騙金額。

全案源於，北檢預警中心日前接獲台灣高等檢察署發交金融機構所通報重大詐欺及洗錢情資通報，情資直指絕對能源、絕對創新投資公司、絕對創新網路公司涉嫌詐騙吸金，檢方綜整分析相關資料，發現金流異常，指揮檢警調三方溯源偵辦。

台北地檢署今依銀行法吸金、證交法未經申報生效擅自發行有價證券、刑法加重詐欺及洗錢等罪嫌，指揮北檢檢察事務官、調查局及大安警分局兵分16路搜索絕對能源等3家公司及負責人邱男等9名被告住居所，約談9人及另2名證人到案。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

吸金 詐騙 投資人

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