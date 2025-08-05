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聯合再生公股董事涉洩密給詐團 國發基金：終止委任

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台北地檢署在偵辦詐騙案件時，發現詐團主謀高薪聘請律師陪同車手偵訊，而這名疑似配合當詐團軍師的，竟是國發會派到聯合再生當董事的名律師鍾凱勳。對此，國發基金表示，發函終止委任鍾凱勳。

據了解，鍾凱勳除了2024年被國發基金派到聯合再生擔任董事外，還在多家上市公司擔任董事、獨立董事，包括銘旺科、三晃、銘鈺精密工業等。前檢調已依洩密罪搜索鍾凱勳住處及辦公位置，約談他到案釐清案情，複訊後諭知鍾凱勳60萬元交保，限制出境出海，鍾凱勳也已被所屬的律師事務所官網除名。

國發基金表示，鍾凱勳因涉嫌洩密等罪嫌被諭令交保，鑒於該律師涉及違犯刑事法律規定，不宜繼續執行董事職務，爰依「行政院國家發展基金參與投資事業股權代表遴選管理及考核要點」規定，國家發展基金已正式發函終止其董事委任，並將儘速循程序辦理董事改派，以維護公股權益，落實對被投資公司之監督責任。

國發會外觀。圖／本報系資料照片
國發會外觀。圖／本報系資料照片

律師 詐團

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