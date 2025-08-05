聯合再生公股董事涉洩密給詐團 國發基金：終止委任

台北地檢署在偵辦詐騙案件時，發現詐團主謀高薪聘請律師陪同車手偵訊，而這名疑似配合當詐團軍師的，竟是國發會派到聯合再生當董事的名律師鍾凱勳。對此，國發基金表示，發函終止委任鍾凱勳。

據了解，鍾凱勳除了2024年被國發基金派到聯合再生擔任董事外，還在多家上市公司擔任董事、獨立董事，包括銘旺科、三晃、銘鈺精密工業等。前檢調已依洩密罪搜索鍾凱勳住處及辦公位置，約談他到案釐清案情，複訊後諭知鍾凱勳60萬元交保，限制出境出海，鍾凱勳也已被所屬的律師事務所官網除名。