快訊

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

不法所得逾2千萬！黑幫掛勾柬埔寨機房詐欺洗錢 刑事局逮31嫌

中央社／ 台北5日電

天道盟同心會幹部劉男偕竹聯幫弘仁會成員陳男共同設立詐欺金流中心，並和柬埔寨詐欺機房掛勾，偽冒股市名人進行假投資詐騙，至少24人受害，刑事局獲報循線查獲31嫌。

警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第九大隊第3隊隊長邱承迪表示，日前接獲通報得知有被害人於網路社群平台臉書看到假投資詐騙廣告訊息，在不知情下和詐欺集團成員互加LINE好友，遭其話術誆稱投資可獲高額報酬，血汗錢一去無回才知被詐。

隨後，警方立即成立案小組偵辦，會同被害人至面交地點埋伏，當場查獲面交車手及接應人員，並循線溯源追查。

偵查過程中發現，分別以天道盟31歲劉男、竹聯幫成員27歲陳男為首的2個詐欺水車房，透過1名酒店妹友人牽線認識，雙方共同設立詐欺金流中心，旗下成員包含車手及洗錢共犯，專責金流轉移與掩飾。

同時，還和柬埔寨詐欺機房配合，由其負責在國內網路社群平台散布假投資廣告，並偽冒成股市名人誘騙民眾加入通訊軟體，再由詐欺成員提供虛偽投資訊息，並誘導被害人下載假投資APP，依照指示將鉅額款項匯入人頭帳戶或現金面交。

詐騙所得經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉男和陳男2人透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，車手還持偽銷貨單佯稱要購買大量名錶，所以需要提領鉅額現金，以避免行員起疑。

另外，也有以虛擬貨幣形式將贓款回流詐欺集團，以規避警方查緝。

初步瞭解，已知被害者達24人，不法所得初估逾新台幣2000萬元；其中，有名72歲男退休人員因此財損多達300萬元。

專案小組經長期偵搜完成後，陸續於民國112年11月至今年7月間，共展開6波查緝行動，分別在雙北市、桃園市、嘉義市、台南市和高雄市31嫌，並成功瓦解詐欺金流據點。

同時，查扣贓款133萬餘元、偽造銷貨單、電腦主機、門號SIM卡、存摺、公司章等贓證物。

劉男和陳男到案後都坦承不諱，全案詢後將31嫌依涉詐欺罪、洗錢罪、偽造文書和組織犯罪防制條例分送地方檢察署偵辦，其中3名車手和3名收水手遭裁定收押，劉男以3萬元交保、陳男無保請回。

天道盟同心會幹部劉男偕竹聯幫弘仁會成員陳男共同設立詐欺金流中心，並和柬埔寨詐欺機房掛勾，偽冒股市名人進行假投資詐騙，至少24人受害，刑事局獲報循線查獲31嫌。示意圖／AI生成
天道盟同心會幹部劉男偕竹聯幫弘仁會成員陳男共同設立詐欺金流中心，並和柬埔寨詐欺機房掛勾，偽冒股市名人進行假投資詐騙，至少24人受害，刑事局獲報循線查獲31嫌。示意圖／AI生成

詐欺 車手 詐騙 洗錢 柬埔寨

延伸閱讀

前警員爆南部警示帳戶仍傳真通報？刑事局澄清了

遊戲點數成詐騙洗錢工具 新北議員籲立法納管點數交易

玉山金辦義診 送愛柬埔寨

台、泰傻傻分不清？瑞士報紙頭版搞烏龍：台灣與柬埔寨協議停火

相關新聞

名律師被控洩密給詐團主嫌 60萬交保限制出境出海

名律師鍾凱勳被控洩密給詐騙集團主嫌邱姓男子，日前遭台北地檢署依刑法第132條洩密罪搜索、約談，訊後以60萬元交保、限制出...

三峽獨居老翁遭詐近2千萬 房產遭設定抵押借款 宛如台版「地面師」

新北市三峽地區近日驚傳一起高齡者遭詐騙案件，一名獨居的沈姓老先生控訴，遭不明人士長期接觸誆騙，最終在未清楚理解的情況下，...

大甲婦連兩天提領巨款假稱是貨款 警銀聯手攔下假投資真詐騙

大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，行員機警察覺異狀，49歲周女雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，銀行行員...

遭詐騙損失逾百萬 新竹婦人店鋪生意困頓又背稅債

新竹市一名陳姓婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元，生活更陷入財務危機。法務部行政執行署新竹...

影／22歲林姓車手頭曾在柬國詐騙園區進修...騙桃園主婦百萬台中落網

台中市林姓男子曾在柬埔寨詐騙園區學習騙術，返台後擔任車手頭工作，指揮旗下車手領款，其中桃園市卓姓婦人被騙走百萬元，檢警在...

前警員爆南部警示帳戶仍傳真通報？刑事局澄清了

台南一名前警員日前在網紅丁特直播中指控南部地區警示帳戶仍以傳真方式通報，並質疑識詐宣導與案件偵辦的責任歸屬等議題。對此，刑事警察局回應表示，今年2月起通報已全面數位化，指稱與事實不符。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。