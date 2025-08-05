名律師被控洩密給詐團主嫌 60萬交保限制出境出海
名律師鍾凱勳被控洩密給詐騙集團主嫌邱姓男子，日前遭台北地檢署依刑法第132條洩密罪搜索、約談，訊後以60萬元交保、限制出境出海，全案北檢持續偵查中。
名律師鍾凱勳專精於智慧財產權、專利與勞動法，擔任上市櫃公司董事、獨董，2024年獲國家發展基金管理會指派至聯合再生能源公司（3576）擔任公股代表，卻傳出捲入洩密疑雲，遭檢方搜索約談。
全案源於，北檢日前起訴一起詐欺案，邱姓主嫌替詐騙機房收取1千萬餘元詐騙贓款，並替落網的其下車手、收水等詐團成員聘請律師，邱姓主嫌實際上是透過配合的律師，用以掌握檢警偵辦「最新進度」得知是否追查到詐團上游，且邱姓主嫌再透過line群組回報詐團成員家屬案件細節，事後又向車手加倍索討交保費及律師費。
檢方懷疑，名律師鍾凱勳涉與詐團邱姓主嫌配合行事，日前依洩密罪搜索鍾凱勳住處及辦公位置，約談他到案釐清案情，複訊後諭知鍾凱勳60萬元交保，限制出境出海。
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