快訊

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

名律師被控洩密給詐團主嫌 60萬交保限制出境出海

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

律師鍾凱勳被控洩密給詐騙集團主嫌邱姓男子，日前遭台北地檢署依刑法第132條洩密罪搜索、約談，訊後以60萬元交保、限制出境出海，全案北檢持續偵查中。

名律師鍾凱勳專精於智慧財產權、專利與勞動法，擔任上市櫃公司董事、獨董，2024年獲國家發展基金管理會指派至聯合再生能源公司（3576）擔任公股代表，卻傳出捲入洩密疑雲，遭檢方搜索約談。

全案源於，北檢日前起訴一起詐欺案，邱姓主嫌替詐騙機房收取1千萬餘元詐騙贓款，並替落網的其下車手、收水等詐團成員聘請律師，邱姓主嫌實際上是透過配合的律師，用以掌握檢警偵辦「最新進度」得知是否追查到詐團上游，且邱姓主嫌再透過line群組回報詐團成員家屬案件細節，事後又向車手加倍索討交保費及律師費。

檢方懷疑，名律師鍾凱勳涉與詐團邱姓主嫌配合行事，日前依洩密罪搜索鍾凱勳住處及辦公位置，約談他到案釐清案情，複訊後諭知鍾凱勳60萬元交保，限制出境出海。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

律師 詐團 詐騙集團

延伸閱讀

台積電：「及早」發現2奈米洩密 對已開除涉案員工採取法律行動

台積電2奈米驚傳洩密開除涉案者 公司完整回應來了

影／幫派成員「假求職真詐騙」...控制年輕人當車手還餵毒 淪為詐團工具人

被控詐團共犯裁押！台南女律師抗告成功 地院更裁60萬交保

相關新聞

名律師被控洩密給詐團主嫌 60萬交保限制出境出海

名律師鍾凱勳被控洩密給詐騙集團主嫌邱姓男子，日前遭台北地檢署依刑法第132條洩密罪搜索、約談，訊後以60萬元交保、限制出...

三峽獨居老翁遭詐近2千萬 房產遭設定抵押借款 宛如台版「地面師」

新北市三峽地區近日驚傳一起高齡者遭詐騙案件，一名獨居的沈姓老先生控訴，遭不明人士長期接觸誆騙，最終在未清楚理解的情況下，...

大甲婦連兩天提領巨款假稱是貨款 警銀聯手攔下假投資真詐騙

大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，行員機警察覺異狀，49歲周女雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，銀行行員...

遭詐騙損失逾百萬 新竹婦人店鋪生意困頓又背稅債

新竹市一名陳姓婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元，生活更陷入財務危機。法務部行政執行署新竹...

影／22歲林姓車手頭曾在柬國詐騙園區進修...騙桃園主婦百萬台中落網

台中市林姓男子曾在柬埔寨詐騙園區學習騙術，返台後擔任車手頭工作，指揮旗下車手領款，其中桃園市卓姓婦人被騙走百萬元，檢警在...

前警員爆南部警示帳戶仍傳真通報？刑事局澄清了

台南一名前警員日前在網紅丁特直播中指控南部地區警示帳戶仍以傳真方式通報，並質疑識詐宣導與案件偵辦的責任歸屬等議題。對此，刑事警察局回應表示，今年2月起通報已全面數位化，指稱與事實不符。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。