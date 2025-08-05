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普發現金1萬還沒到帳 詐騙集團先用一手法「掏空」帳戶

聯合新聞網／ 綜合報導

政府普發現金還沒開始，詐騙集團就已有新手法，誘使民眾透過輸入信用卡卡號、銀行帳號來盜領帳戶。圖／聯合報系資料照片
政府普發現金還沒開始，詐騙集團就已有新手法，誘使民眾透過輸入信用卡卡號、銀行帳號來盜領帳戶。圖／聯合報系資料照片
立法院三讀通過特別條例，匡列特別預算5450億元，明定普發現金1萬元，預定在今年10月31日前完成。但民眾還沒有領到1萬塊現金，就有相關詐騙新手法出現！臉書粉專「165全民防詐」指出，有些人收到領1萬元的簡訊後，依照指示填入「身分證、信用卡號跟銀行帳號」，最後帳戶裡的錢全部被掏空。

臉書粉專「165全民防詐」指出，目前尚未公告普發1萬元的方式，也還沒有開放任何登記網頁，但最近有些民眾收到「領1萬元」的簡訊、連結，點進去還會看到仿真的官網，讓人填身分證、銀行帳號、信用卡號，這不是發1萬，是帳戶清空一波的詐騙操作。165全民防詐強調「看到連結不要點，網頁要人填寫個資一律不要填，如果有人要求匯款，立刻撥打165查證」。

另外詐騙集團假冒「中央存款保險公司」，謊稱「可以申請全民普發現金1萬元」，並要求填入信用卡等個資。而台灣事實查核中心表示，有3招破解方法，第1是政府網站的結尾是「.gov.tw」，第2是對「亂數」網址存疑，最後一招是先連進「正確政府官網主頁」再將網址交叉比對，確認是否是真網站，把握這3招可以避免被詐騙！

最後「中央存款保險公司」的臉書也發文表示，詐騙集團利用本公司假網頁誘騙民眾提供個人資料，本公司嚴正澄清，並籲請民眾勿點擊及提供個人資料，詐騙集團利用中央存款保險公司（以下稱存保公司）假網頁，意圖誘騙民眾提供個資。再次提醒民眾，存保公司不會透過網頁、簡訊或電話等請民眾提供個資，請民眾勿提供個人資料，以防受害。如民眾接獲可疑訊息，請儘速聯繫165反詐騙專線或報警處理，以維護自身權益。

詐騙集團 普發一萬

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