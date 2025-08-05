三峽獨居老翁遭詐近2千萬 房產遭設定抵押借款 宛如台版「地面師」

新北市三峽地區近日驚傳一起高齡者遭詐騙案件，一名獨居的沈姓老先生控訴，遭不明人士長期接觸誆騙，最終在未清楚理解的情況下，遭詐總計新台幣1940萬元，其中甚至包含房產遭設定抵押借款。全案不僅涉及鉅額財產轉移，過程中更出現受害人被限制自由、在地政事務所遭控制辦理設定情節，宛如台版「地面師」，引發外界譁然。

新北市議員林國春、林金結今上午陪同受害者，於新北市議會共同召開記者會，正式對外說明案件發生過程，並呼籲政府加強高齡者保護機制，杜絕類似悲劇重演。

林國春表示，沈姓老翁於8月1日晚間前往三峽分局三北大派出所報案，過去數月以來，陸續遭詐騙集團假扮檢警、地政、法院人員接觸，謊稱其涉入洗錢案或帳戶異常，須「協助資金清查」，甚至「假設信託帳戶」，要求配合辦理資產過戶及房屋貸款。據初步估算，受害金額達790萬元，實際總損失更高達1940萬元，相關行為已涉詐欺、妨害自由等罪嫌。

根據受害者友人轉述，詐騙集團採用高度精密的「分工話術」設計，第一層假冒警察來電，指稱受害者帳戶涉案，要求不得對外透露。第二層再由假冒的「法院主任」聯繫，強調受害人須全力配合司法調查、進行資金信託處理，甚至編造「不可讓家屬知情，否則將一併移送偵辦」的語言威脅。詐團同時還掌握其家人姓名、住址、身分證字號等個資，不斷重複驗證細節，使沈先生漸信為真。

更惡劣的是，在持續施加心理壓力下，詐團逐步「切斷」其與外界聯繫的能力。沈老翁被要求每日報告行蹤，不得擅離或聯絡親友，並逐漸陷入精神恍惚、身心俱疲的狀態。詐團利用這段空窗期，帶其至地政事務所辦理房屋抵押設定、信託轉名等手續，整體操作表面上看似合法、實則透過控制與誤導完成全套奪產流程。

受害人更表示，在地政所辦理登記時，身旁仍有陌生人全程「陪同監控」，過程中不斷對其進行催促與干預。

整起事件直到受害人身旁友人發現異狀、鼓勵其報案後才浮上檯面。林國春指出，此案遠超一般詐騙案件層級，手法結合假冒官員、話術操控、限制自由與資產轉移，更出現陪同過戶、阻斷聯繫等情節，直逼擄人勒贖、組織犯罪等層級，「簡直是用合法程序掩護非法掠奪。」

林金結則強調，類似詐騙模式已非個案，許多高齡者、退休老師、獨居長者都可能淪為目標。他呼籲中央與地方應儘速建立「不動產異動預警系統」，讓長者名下資產一旦有異動，能自動通知家屬或社福單位，及早介入。

受害人沈先生在記者會上情緒低落表示：「房子已經被設定信託，名字轉到了別人（羅姓女子）名下，我現在雖然還住在裡面，但不知道什麼時候會被趕出去。錢也被騙光了，吃不下、睡不好，不知道未來怎麼辦，只能過一天算一天。」