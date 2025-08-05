大甲婦連兩天提領巨款假稱是貨款 警銀聯手攔下假投資真詐騙

大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，行員機警察覺異狀，49歲周女雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，銀行行員懷疑可能遭遇詐騙集團蠱惑欲投入假投資案，立即通報警方介入處理，最終成功攔阻一筆50萬元匯出，避免因假投資廣告而遭詐騙上當。

大甲分局指出，49歲周姓婦人上月底前往新光銀行大甲分行，前一日已經臨櫃提領70萬元現金，第二天有意臨櫃再提領50萬元現金，經行員問詢提領現金目的，是做為「貨款支出」，但行員細心調閱周女帳戶金流紀錄後發現，周女連續兩天提領巨款，且經探詢周女用錢目的為何，周女說詞疑點重重，隨即通報警方到場協助。

大甲警方接獲通報迅速到場，銀行保全表示，剛才聽聞周女在電話中提及提款用途為「支付貨款」，對員警的關懷提問，周女堅稱50萬元確實是要付給廠商的貨款，但當員警請周女出示進出貨單時，周女竟然說不出要出什麼貨、出貨給誰？顯然是刻意逃避警方關懷提問，意圖隱瞞實情。