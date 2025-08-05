快訊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

大甲婦連兩天提領巨款假稱是貨款 警銀聯手攔下假投資真詐騙

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，行員機警察覺異狀，49歲周女雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，銀行行員懷疑可能遭遇詐騙集團蠱惑欲投入假投資案，立即通報警方介入處理，最終成功攔阻一筆50萬元匯出，避免因假投資廣告而遭詐騙上當。

大甲分局指出，49歲周姓婦人上月底前往新光銀行大甲分行，前一日已經臨櫃提領70萬元現金，第二天有意臨櫃再提領50萬元現金，經行員問詢提領現金目的，是做為「貨款支出」，但行員細心調閱周女帳戶金流紀錄後發現，周女連續兩天提領巨款，且經探詢周女用錢目的為何，周女說詞疑點重重，隨即通報警方到場協助。

大甲警方接獲通報迅速到場，銀行保全表示，剛才聽聞周女在電話中提及提款用途為「支付貨款」，對員警的關懷提問，周女堅稱50萬元確實是要付給廠商的貨款，但當員警請周女出示進出貨單時，周女竟然說不出要出什麼貨、出貨給誰？顯然是刻意逃避警方關懷提問，意圖隱瞞實情。

在員警打破砂鍋問到底的堅持下，周女終於卸下心防，坦承日前在網路上看到一則投資廣告，聲稱「穩賺不賠、每日高獲利」，因而動了投資念頭，並聽從對方指示提領現金準備匯款。警方當場指出這是典型的「假投資、真詐財」詐騙手法，幸好及時發現，成功阻止款項轉出，保住她的辛苦積蓄。

大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，警銀阻擋受騙上當。圖／警方提供
大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，警銀阻擋受騙上當。圖／警方提供
大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，警銀阻擋受騙上當。圖／警方提供
大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，警銀阻擋受騙上當。圖／警方提供
大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，警銀阻擋受騙上當。圖／警方提供
大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，警銀阻擋受騙上當。圖／警方提供

廣告 成功 詐騙集團

延伸閱讀

遊戲點數成詐騙洗錢工具 新北議員籲立法納管點數交易

與女友分手心情差 不滿開店友人留言多嘴…深夜鞭炮怒炸3次

台中豪雨狂襲 大甲一度停電、大安多處積淹水

男子開車違規被警攔查 「好鼻師」大甲派出所長聞到K味查到毒

相關新聞

三峽獨居老翁遭詐近2千萬 房產遭設定抵押借款 宛如台版「地面師」

新北市三峽地區近日驚傳一起高齡者遭詐騙案件，一名獨居的沈姓老先生控訴，遭不明人士長期接觸誆騙，最終在未清楚理解的情況下，...

大甲婦連兩天提領巨款假稱是貨款 警銀聯手攔下假投資真詐騙

大甲1名女子連續兩天欲提領大額現金，行員機警察覺異狀，49歲周女雖表示現金是做為「貨款支出」，但未能提示出貨單，銀行行員...

遭詐騙損失逾百萬 新竹婦人店鋪生意困頓又背稅債

新竹市一名陳姓婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元，生活更陷入財務危機。法務部行政執行署新竹...

影／22歲林姓車手頭曾在柬國詐騙園區進修...騙桃園主婦百萬台中落網

台中市林姓男子曾在柬埔寨詐騙園區學習騙術，返台後擔任車手頭工作，指揮旗下車手領款，其中桃園市卓姓婦人被騙走百萬元，檢警在...

前警員爆南部警示帳戶仍傳真通報？刑事局澄清了

台南一名前警員日前在網紅丁特直播中指控南部地區警示帳戶仍以傳真方式通報，並質疑識詐宣導與案件偵辦的責任歸屬等議題。對此，刑事警察局回應表示，今年2月起通報已全面數位化，指稱與事實不符。

蘆竹社區治安會議登場 貼近民眾強化反詐意識

桃園市蘆竹警分局於昨(4)日晚間18時至20時，於分局七樓禮堂隆重舉辦社區治安會議。此次會議由分局長楊贊鈞親自主持，並由警察局副

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。