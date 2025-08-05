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遭詐騙損失逾百萬 新竹婦人店鋪生意困頓又背稅債

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市一名陳姓婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元，生活更陷入財務危機。法務部行政執行署新竹分署呼籲民眾提高警覺，慎防詐騙。

據了解，2022年間陳女士出售名下不動產，依法應繳納約新台幣300萬元的房地合一稅及罰鍰，但當新竹分署查詢資金流向時，陳女卻稱售屋所得全數用於清償債務與歸還債權人，並無任何資金留存。

經新竹分署詢及是否願意分期繳納稅款時，陳女坦言店鋪每月店租2萬元都已難以負擔，無法辦理分期。事後才知道，陳女自2021年起遭詐騙集團陸續以投資等名義誘騙資金，損失金額由其配偶統計已逾百萬元。其經營的店鋪租金壓力沉重，生意冷清入不敷出，經濟狀況每況愈下。

新竹分署呼籲大眾，詐騙手法層出不窮，尤其以假冒政府機關、公務員、金融機構人員的詐騙情節最常見，應特別警覺「來路不明的投資邀請」或「要求匯款給陌生人」等情形。民眾如有任何稅務疑問或遭遇詐騙事件，應立即聯絡165反詐騙專線或相關單位查證，切勿貿然轉帳。避免因一時誤信而陷入長期經濟與法律困境。

台灣詐騙猖獗，新竹市警方統計，今年4月竹市共受理詐騙案件401件，財損金額達新台幣1億8752萬餘元，其中以假投資遭詐騙金額最多，民眾應多留意，以保住資產。

內政部警政署去年9月架設「165打詐儀表板」，要求各地警局落實填輸刑事案件紀錄表並「嚴禁美化數據」。打詐儀表板統計，到今年2月每十萬人受理最多詐騙案件縣市依舊由新竹市「蟬聯」，每十萬人就受理57.71件，全國最多；每十萬人財損最多縣市也由新竹市拿下，每十萬人受騙財損金額高達5269.6萬元，損失慘重。

新竹市陳姓婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元。圖／新竹分署提供
新竹市陳姓婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元。圖／新竹分署提供

新竹 詐騙集團

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