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影／22歲林姓車手頭曾在柬國詐騙園區進修...騙桃園主婦百萬台中落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子曾在柬埔寨詐騙園區學習騙術，返台後擔任車手頭工作，指揮旗下車手領款，其中桃園市卓姓婦人被騙走百萬元，檢警在今年6月間先逮獲兩名領款車手後，再掌握林在台中市多間汽車旅館藏身，台中市刑大獲報後，近日收網抓人，檢方聲押林獲准，依詐欺罪偵辦。

桃園市卓姓婦人在今年6月初時，被詐騙集團以假檢警監控帳戶的手法，騙走100萬元積蓄，卓女報警後，由桃園地檢署指揮偵辦，全案先在6月底時，由卓婦配合誘捕偵查，查緝到賴姓、林姓車手（均18歲）到案。

檢警再掌握，幕後涉案車手頭是林姓男子（22歲）為了躲避查緝，藏身在台中市多家汽車旅館內，桃檢指揮台中市刑大三隊偵辦，今年7月間，鎖定林男藏身的汽車旅館，趁林男仍在睡夢之中，收網抓人，查扣現金9300元。

經查，林男過去曾在柬埔寨詐騙園區，學習詐騙騙術，返台後擔任車手頭，詐團車手控盤，負責指揮旗下車手收取被害人現金。

全案警詢後依詐欺罪、洗錢等罪，移送桃園地方檢察署偵辦，檢察官訊問後，以犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，聲請羈押獲准。

台中市刑大隊長紀延熹提醒，近期詐騙集團常假冒檢察官、警察或調查局人員，聲稱民眾帳戶涉案，要求交付財物以供「監管」，此類手法屢見不鮮，呼籲民眾切勿聽信陌生來電指示交付金錢或個資。

若有疑問應立即撥打165反詐騙專線或110報案求證，以免落入詐騙陷阱，警方將持續強化詐騙犯罪偵辦能量，守護民眾財產安全，請社會大眾提高警覺，識破詐騙伎倆，攜手對抗不法集團。

台中市刑大三隊在今年6、7月間，破獲以林姓男子為首的車手團，查獲林等3人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大三隊在今年6、7月間，破獲以林姓男子為首的車手團，查獲林等3人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大三隊在今年6、7月間，破獲以林姓男子為首的車手團，查獲林等3人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大三隊在今年6、7月間，破獲以林姓男子為首的車手團，查獲林等3人。記者陳宏睿／翻攝

車手 台中市 詐騙集團

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