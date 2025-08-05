桃園市蘆竹警分局於昨(4)日晚間18時至20時，於分局七樓禮堂隆重舉辦社區治安會議。此次會議由分局長楊贊鈞親自主持，並由警察局副局長陳武康代表局長廖恆裕率領各業務主管到場指導。立法委員牛煦庭特助簡銘緯、立法委員張雅琳特助胡家智、桃園市議員張桂綿、錢龍、許清順，以及劉勝全議員辦公室主任陳太陽等民意代表共同參與。此外，蘆竹區長李岳壇、里長、各級學校代表、社區發展協會理事長、協勤民力幹部及地方仕紳等約一百五十位貴賓也一同與會共襄盛舉。為擴大參與層面，此次會議更透過蘆竹分局官方粉絲專頁全程同步直播，期使未能親臨現場的鄉親亦能共襄盛舉。

桃園市蘆竹警分局於昨日晚間18時至20時，於分局七樓禮堂隆重舉辦社區治安會議。圖：警方提供

此次會議特別邀請蘆竹區長興里運動熱舞班帶來精采熱舞表演，成功帶動現場氣氛。陳武康也表示，目前民眾感受最深的就是詐騙及行的安全，希望透過此次會議傾聽民意，並將鄉親的寶貴意見帶回局裡，以期「意見上達，政令下通」，讓鄉親避免詐騙損失。

此次會議特別邀請蘆竹區長興里運動熱舞班帶來精采熱舞表演，成功帶動現場氣氛。圖：警方提供

蘆竹分局說明，該分局就當前治安交通要務進行詳盡報告，內容涵蓋識詐反毒、交通安全宣導、治安要點錄影監視系統建置及運用概況，並與現場民眾進行意見交流，廣納建言。會中，蘆竹分局向與會來賓及線上鄉親報告過去一年來於犯罪預防、交通宣導及為民服務等面向所締造的豐碩成果。並深入解說假投資詐騙手法，如「釣魚簡訊」、「詐騙投資群組」及「保證獲利」等，教導鄉親防範。分局亦公布打詐、阻詐金額及破獲詐欺案件等數據以提醒鄉親。

在交通事故方面，蘆竹分局轄區A1類交通事故今年一月至六月計發生五件，較去年同期八件減少三件。此外，亦公布今年一月至六月轄區十大肇事路口及交通事故的肇因分析，藉以宣導民眾警惕，避免事故發生。另針對監視系統的建置與運用，分局亦詳述「天羅地網」及租賃式建置情形。意見交流環節讓民意代表、鄉親及各界來賓得以充分交流，促進警民之間緊密聯繫，會議最終於警民和諧互動中圓滿落幕。

楊贊鈞表示，社區治安會議的精神是貼近在地居民的需求，鄉親所提供的寶貴意見，可作為往後警政工作參考的方向，透過警民合作，共同營造和諧宜居之生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹社區治安會議登場 貼近民眾強化反詐意識