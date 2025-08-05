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影／幫派成員「假求職真詐騙」...控制年輕人當車手還餵毒 淪為詐團工具人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

太陽聯盟雲林分會成員鄭姓男子組成詐騙車手集團，還利用「假求職真詐騙」，以高薪、輕鬆的網路徵才廣告作為誘餌，利用年輕求職者開戶，並帶至機房囚禁，餵食毒品，指揮配合收款，淪為詐團工具人；台南市刑大偵辦一年多時間，將鄭的集團瓦解，逮捕12人到案。

台南市刑大偵一隊去年6月起陸續接獲報案，2名被害人共損失205萬元，詐騙集團利用臉書假投資廣告引誘民眾上鉤，繼而轉往LINE聯繫並詐騙匯款，得手後即失聯逃逸；經多月循線追查，發現該詐團車手是由具有幫派背景的24歲鄭姓主嫌指揮、經營，負責控盤機房並指揮各地成員犯案。

警方調查，鄭有太陽聯盟雲林分會背景，與23歲、21歲謝姓、吳姓男子均是太陽聯盟成員，鄭找2人共組詐團，擔任控盤手；另外具竹聯幫仁堂明仁會背景的蔡姓男子也加入，不但是車手，也是毒品藥頭，24歲廖姓女子則擔任會計兼控台，集團內分工細密。

據了解，鄭等人以「假求職、真詐騙」手法誘騙年輕人，成員年齡多介於1998至2005年次；鄭等人以高薪、輕鬆的網路徵才廣告作為誘餌，吸引求職者面試後，強行帶往銀行開戶，或誘騙簽署帳戶出借協議，進而控制人身自由，將人拘禁於民宅或旅館內。

鄭等人對內以「高薪、毒品、獎金」吸引成員加入，不僅每日提供約5000元報酬，還供應新興毒品供成員無限量吸食，並設有詐騙成功獎金制度，營造「高效又愉悅」的工作氛圍，形同毒品與金錢雙重控制，使成員無法輕易脫身，淪為犯罪工具。

警方循線查出，鄭姓主嫌是在雲林一處新建案租屋設置詐騙機房，自己身居幕後，指揮2名控盤手，分別負責車手線與收水線；找來的年輕成員皆長期居住於機房內並接受控管，不得擅自外出，組織監控嚴密，並由蔡姓藥頭日夜送毒品至機房，供成員每日吸食愷他命及彩虹菸等新興毒品。

鄭與幹部本身也吸毒毒品，利用施用毒品維持精神亢奮以及成員服從度；其犯案模式為「境外詐騙機房」下達指示給後，操盤手指揮車手將錢交給收水手取回。台南市刑大偵一隊經數月跟監蒐證，與刑大科偵隊、白河警分局、雲林縣警斗六分局共組專案小組，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦。

警方去年9月底發動首波查緝，但部分成員逃逸藏匿，持續追查並釐清犯罪角色；自去年9月起至今年7月間，陸續逮捕包括鄭姓主嫌、控台、車手、收水手等角色共計12人到案；除了鄭外，還有謝、吳2名控盤手，蔡姓藥頭，廖姓女會計等幹部，其他則均是遭到控制的年輕車手。

警方初步清查，估計鄭等人收取詐騙贓款高達2億元，查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻53.16公克、毒品咖啡包29包69.7公克、愷他命、彩虹菸78.38 公克、現金6萬8千元等大批證物；其中現場毒品市價約52萬餘元，將持續溯源追查資金流向與其他共犯。

警方近日將鄭姓主嫌等人依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移請檢方偵辦，鄭姓主嫌聲押獲准，其餘幹部分別依3萬元及5萬元交保；刑大大隊長李宏倫指出，鄭等人為典型「幕後型詐團」，集團行跡隱密且涉毒，尤具危害性，將持續杜絕幫派勢力與毒品蔓延，全力瓦解詐團結構。

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警方查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金6萬8千元等大批證物。記者袁志豪／翻攝
警方查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金6萬8千元等大批證物。記者袁志豪／翻攝
警方查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金6萬8千元等大批證物。記者袁志豪／翻攝
警方查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金6萬8千元等大批證物。記者袁志豪／翻攝
警方查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金6萬8千元等大批證物。記者袁志豪／翻攝
警方查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金6萬8千元等大批證物。記者袁志豪／翻攝
鄭姓主嫌的詐騙集團犯案模式為「境外詐騙機房」下達指示給後，操盤手指揮車手將錢交給收水手取回。記者袁志豪／翻攝
鄭姓主嫌的詐騙集團犯案模式為「境外詐騙機房」下達指示給後，操盤手指揮車手將錢交給收水手取回。記者袁志豪／翻攝
警方查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金6萬8千元等大批證物。記者袁志豪／翻攝
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警方近日將鄭姓主嫌等人依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移請檢方偵辦。記者袁志豪／翻攝
警方近日將鄭姓主嫌等人依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移請檢方偵辦。記者袁志豪／翻攝

車手 新興毒品 詐騙集團

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