聽新聞
0:00 / 0:00

穩賺、高投報！謊稱投資元宇宙吸金 3人遭約談

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ＥＴＭ幣投資方案，九個月倒閉，涉詐騙至少十六人；台北地檢署昨指揮警調搜索約談廖與前妻、女助理三名被告，另傳四名證人，朝違反銀行法、詐欺、洗錢等罪偵辦。

據調查，廖男多年前曾任千禧國際投資顧問公司業務，印尼千禧國際集團旗下千禧勝達期貨公司未經許可在台從事銀行業務，歐姓幹部指揮廖等人利用召開說明會，製作千禧投顧公司網頁及投資宣傳資料、人脈網絡等，以百分之六至百分之八高額年息，向不特定多數人招攬投資，收受六十三萬美金；歐男被起訴後，一審判刑五年四月。

檢調掌握，廖男之後成立ETmeta平台，二○二四年一月起在商務會館、高檔餐廳召開投資說明會，介紹「多元化體育生態元宇宙聚合平台ETmeta」，向投資人宣揚打造體育愛好者的ETmeta元宇宙，謊稱可讓投資人隨時掌握全球體育賽事動態，且將推出ＥＴＭ幣的通用幣，推薦二項方案保證獲利、保本保息，手法與多年前類似。

其中方案一為由ETmeta平台託管ＥＴＭ幣，一天收益百分之一，方案二為託管十天，每天可有百分之一至百分之二漲幅，可隨時贖回換成泰達幣。廖另也以鑄造、發行ＮＦＴ（非同質化代幣）等話術誆騙投資人。

檢方統計，二○二四年一月至九月，至少有十六名投資人誤信話術投資，最後沒辦法出金贖回投資款，分別向福建省調查處、台北市刑大報案。

NFT 詐騙 元宇宙 虛擬貨幣

延伸閱讀

ETmeta元宇宙9個月倒閉！涉投資詐騙至少16人 檢調搜索約談3人

全球新興股票基金經理人減碼台灣、印度 加碼南韓及巴西

詐團吸金上億…助理涉當業務 徐巧芯急切割：已解僱

吸金22億…三聯集團負責人徐少東逃亡路線曝光 4人助逃匿被羈押

相關新聞

堅信LINE投資群組！警好心阻詐15萬 5旬男竟氣噗噗離去

彰化縣二林鎮一名50歲男子到某銀行匯款15萬元，員警接獲行員通報疑似有人遭詐，連忙趕到銀行，男子拒絕讓警察看手機LINE...

穩賺、高投報！謊稱投資元宇宙吸金 3人遭約談

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ＥＴＭ幣投資方案，九個月倒閉，涉詐騙至少十六人...

離職警稱「警示帳戶還在傳真通報」 刑事局：已全面數位化與事實不符

台南市一名離職警員昨接受直播主丁特訪談，指「南部仍傳真通報警示帳戶」，並質疑識詐宣導及案件偵辦責任歸屬等問題。刑事局今表...

兆豐證券攜手插畫家 推出「防詐烘焙坊」16型人格受騙指數測驗

兆豐證券與插畫藝術家攜手合作，在面對詐騙手法日益翻新、受害對象日趨多元的環境下，推出趣味與教育兼具的《防詐烘焙坊16型人...

帳戶被凍結急壞小老闆！他開網銀戶頭存擔保金 2500萬全沒了

詐騙手法日新月異，民眾必須嚴格審視自己收到的訊息，避免落入詐騙陷阱之中。內政部警政署分享一則詐騙案例，一名開店的小老闆接到電話，指他的帳戶捲入詐騙案件，即將被凍結，在對方層層布置下和誘導下，最終帳戶內2500萬元全被轉光，帳戶也被列為警示帳戶。

遊戲點數成詐騙洗錢工具 新北議員籲立法納管點數交易

遊戲點數成為詐騙集團洗錢工具，新北市議員林國春、劉美芳、林金結今陪同「全球詐騙天堂」作者艾林開記者會，揭露自身在臉書販售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。