穩賺、高投報！謊稱投資元宇宙吸金 3人遭約談

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ＥＴＭ幣投資方案，九個月倒閉，涉詐騙至少十六人；台北地檢署昨指揮警調搜索約談廖與前妻、女助理三名被告，另傳四名證人，朝違反銀行法、詐欺、洗錢等罪偵辦。

據調查，廖男多年前曾任千禧國際投資顧問公司業務，印尼千禧國際集團旗下千禧勝達期貨公司未經許可在台從事銀行業務，歐姓幹部指揮廖等人利用召開說明會，製作千禧投顧公司網頁及投資宣傳資料、人脈網絡等，以百分之六至百分之八高額年息，向不特定多數人招攬投資，收受六十三萬美金；歐男被起訴後，一審判刑五年四月。

檢調掌握，廖男之後成立ETmeta平台，二○二四年一月起在商務會館、高檔餐廳召開投資說明會，介紹「多元化體育生態元宇宙聚合平台ETmeta」，向投資人宣揚打造體育愛好者的ETmeta元宇宙，謊稱可讓投資人隨時掌握全球體育賽事動態，且將推出ＥＴＭ幣的通用幣，推薦二項方案保證獲利、保本保息，手法與多年前類似。

其中方案一為由ETmeta平台託管ＥＴＭ幣，一天收益百分之一，方案二為託管十天，每天可有百分之一至百分之二漲幅，可隨時贖回換成泰達幣。廖另也以鑄造、發行ＮＦＴ（非同質化代幣）等話術誆騙投資人。

檢方統計，二○二四年一月至九月，至少有十六名投資人誤信話術投資，最後沒辦法出金贖回投資款，分別向福建省調查處、台北市刑大報案。