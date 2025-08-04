聽新聞
0:00 / 0:00
離職警稱「警示帳戶還在傳真通報」 刑事局：已全面數位化與事實不符
台南市一名離職警員昨接受直播主丁特訪談，指「南部仍傳真通報警示帳戶」，並質疑識詐宣導及案件偵辦責任歸屬等問題。刑事局今表示，警示帳戶通報作業，今年2月已全面數位化，網傳言論與事實不符。
刑事局表示，前年起建置警示帳戶聯防通報子系統，完成與38家金融機構測試與驗證，去年7月22日起試辦線上通報作業，初期採紙本傳真與線上通報雙軌並行，確保穩定運作，經實務驗證系統已無重大錯誤，今年2月4日起全面取消紙本改為線上通報。
對於直播稱「台北、新北市要求基層逐戶發放反詐傳單」，刑事局表示，兩地均無此政策，識詐宣導依據「識詐2.0執行計畫」，以平面、電視、網路、廣播、實體活動5大通路為主軸，傳單發放屬輔助項目非主要方式，各地方警察局依地區特性調整宣導策略，務求識詐資訊深入社區。
刑事局指出，行政院去年8月27日將「打擊詐欺辦公室」升級為「打擊詐欺指揮中心」，統籌、督導及協調各部會落實執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，內政部主責「識詐」、通傳會主責「堵詐」、數發部主責「防詐」、金管會主責「阻詐」、法務部主責「懲詐」，定期召開中央決策會議、中央與地方聯繫會議，並強化橫向協作。
警政署規定，詐欺案件以被害人現住地警察機關為主責偵查機關，若涉異地提領或人頭帳戶等，其他轄區須協同偵查，避免發生推諉卸責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言