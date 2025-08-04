離職警稱「警示帳戶還在傳真通報」 刑事局：已全面數位化與事實不符

詐騙手法日新月異，民眾必須嚴格審視自己收到的訊息，避免落入詐騙陷阱之中。內政部警政署分享一則詐騙案例，一名開店的小老闆接到電話，指他的帳戶捲入詐騙案件，即將被凍結，在對方層層布置下和誘導下，最終帳戶內2500萬元全被轉光，帳戶也被列為警示帳戶。

2025-08-04 14:27