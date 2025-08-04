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堅信LINE投資群組！警好心阻詐15萬 5旬男竟氣噗噗離去

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣二林鎮一名50歲男子到某銀行匯款15萬元，員警接獲行員通報疑似有人遭詐，連忙趕到銀行，男子拒絕讓警察看手機LINE投資群組，情緒激動宣稱自己有權投資。員警耐心解說後，這名男子雖放棄匯款但氣噗噗離去，警方已通知二林地區金融行庫協助阻詐。

據了解，一名50歲男子日前到某銀行二林分行匯款15萬元，面對行員關懷匯款用途，僅說要匯款給朋友就不願再多講且神情緊張，行員懷疑他被詐騙，暗中通知警方，二林分駐所副所長施柏榮與警員黃振勝趕到，想了解匯款理由及「借看一下」手機LINE投資群組都被拒絕，男子情緒激動說他有投資的權利和自由，警察無權查看。

警方判斷他疑似遭遇假投資真詐騙，即耐心說明詐團在網路刊登廣告假借名人理財、高獲利或假交友聊天等手法，騙取信任後，引導下載投資假APP、加入LINE投資群組等方式，一步步引誘被害人匯款到指定人頭帳戶或面交現金，但男子始終不接受警方關心，堅拒警方想了解他的「理財投資」，雖然放棄匯款，但忿忿離去。

警方為避免這名男子改到別的金融機構匯款，除了通知家人幫忙注意男子是不是匯款給指定的個人帳戶或約定面交現金，也通知二林地區金融機構提高警覺，對於匯款到指定的個人帳戶做投資，一定要通知警方來共同阻詐。

彰化縣芳苑警分局員警耐心勸說男子不要匯款到指定的個人帳戶去投資。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局員警耐心勸說男子不要匯款到指定的個人帳戶去投資。圖／民眾提供

LINE 帳戶 詐騙 理財 警察 情緒 詐團 彰化 被害人 金融機構

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