堅信LINE投資群組！警好心阻詐15萬 5旬男竟氣噗噗離去

彰化縣二林鎮一名50歲男子到某銀行匯款15萬元，員警接獲行員通報疑似有人遭詐，連忙趕到銀行，男子拒絕讓警察看手機LINE投資群組，情緒激動宣稱自己有權投資。員警耐心解說後，這名男子雖放棄匯款但氣噗噗離去，警方已通知二林地區金融行庫協助阻詐。

據了解，一名50歲男子日前到某銀行二林分行匯款15萬元，面對行員關懷匯款用途，僅說要匯款給朋友就不願再多講且神情緊張，行員懷疑他被詐騙，暗中通知警方，二林分駐所副所長施柏榮與警員黃振勝趕到，想了解匯款理由及「借看一下」手機LINE投資群組都被拒絕，男子情緒激動說他有投資的權利和自由，警察無權查看。

警方判斷他疑似遭遇假投資真詐騙，即耐心說明詐團在網路刊登廣告假借名人理財、高獲利或假交友聊天等手法，騙取信任後，引導下載投資假APP、加入LINE投資群組等方式，一步步引誘被害人匯款到指定人頭帳戶或面交現金，但男子始終不接受警方關心，堅拒警方想了解他的「理財投資」，雖然放棄匯款，但忿忿離去。