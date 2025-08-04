快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

兆豐證券攜手插畫家 推出「防詐烘焙坊」16型人格受騙指數測驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐證券與插畫藝術家攜手合作，在面對詐騙手法日益翻新、受害對象日趨多元的環境下，推出趣味與教育兼具的《防詐烘焙坊16型人格受騙指數測驗》，希望透過創新形式提升民眾對投資詐騙的警覺與防範能力。

根據警政署「165反詐騙專線」統計，2025年6月台灣詐騙案件多達16,388件，財損金額高達新台幣89億元。其中，「假投資詐騙」為最嚴重的詐騙類型。更令人憂心的是，詐騙手法不斷升級，受害者從退休教授、銀行經理，到教師與會計師皆不例外，足見全民防詐意識亟待提升。

為了讓防詐宣導更加貼近生活、易於理解，兆豐證券此次特別邀請擁有溫馨可愛風格的插畫創作者「小室插畫」共同合作，透過當紅的「16型人格測驗」為主軸，搭配插畫視覺與烘焙趣味包裝，打造一場寓教於樂的防詐體驗。

兆豐證券表示，《防詐烘焙坊》不僅是一次跨界創新的宣導嘗試，更是呼應數位時代詐騙新型態的積極應對。藉由時下流行的心理測驗結合可愛有趣的插畫角色，更能觸及不同年齡層與使用習慣的族群。此次合作也展現兆豐證券在投資教育與社會責任上的堅持與用心。

《防詐烘焙坊16型人格受騙指數測驗》活動自即日起至2025年8月31日止，只要完成測驗並公開分享結果至Facebook或Instagram，標註「#兆豐證券」，並填寫抽獎資訊，即可參加100元超商購物金抽獎。活動網址：https://project.emega.com.tw/AntiFraudBakery/

活動期間內首次開立兆豐證券帳戶者，還可再獲一次抽獎機會，享有雙重中獎機率。 活動獎品「兩大超商2選一 100元購物金」，共計500份。

兆豐證券也特別提醒民眾，面對詐騙威脅，務必牢記「5D防詐原則」：不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。同時邀請大家踴躍參與防詐測驗，了解自身風險特質，一起建立更強健的全民防詐網絡。

兆豐證券與插畫藝術家攜手合作，在面對詐騙手法日益翻新、受害對象日趨多元的環境下，推出趣味與教育兼具的《防詐烘焙坊16型人格受騙指數測驗》。(兆豐證券/提供)
兆豐證券與插畫藝術家攜手合作，在面對詐騙手法日益翻新、受害對象日趨多元的環境下，推出趣味與教育兼具的《防詐烘焙坊16型人格受騙指數測驗》。(兆豐證券/提供)

詐騙 兆豐

延伸閱讀

富邦推動集團級反詐行動

青少年當人頭、傳私密照陷阱 桃警宣傳盼反詐意識「像看天氣預報」

中壢分局創新宣導防詐觀念 攜手牙醫提升青少年自保意識

從案例學防詐 金門社區治安研習吸引上百人參與

相關新聞

兆豐證券攜手插畫家 推出「防詐烘焙坊」16型人格受騙指數測驗

兆豐證券與插畫藝術家攜手合作，在面對詐騙手法日益翻新、受害對象日趨多元的環境下，推出趣味與教育兼具的《防詐烘焙坊16型人...

帳戶被凍結急壞小老闆！他開網銀戶頭存擔保金 2500萬全沒了

詐騙手法日新月異，民眾必須嚴格審視自己收到的訊息，避免落入詐騙陷阱之中。內政部警政署分享一則詐騙案例，一名開店的小老闆接到電話，指他的帳戶捲入詐騙案件，即將被凍結，在對方層層布置下和誘導下，最終帳戶內2500萬元全被轉光，帳戶也被列為警示帳戶。

遊戲點數成詐騙洗錢工具 新北議員籲立法納管點數交易

遊戲點數成為詐騙集團洗錢工具，新北市議員林國春、劉美芳、林金結今陪同「全球詐騙天堂」作者艾林開記者會，揭露自身在臉書販售...

影／台中輕熟女領款買勞力士送老爸 行員發現貓膩找警阻詐

台中市陳姓女子在上月底時前往銀行要提領78萬元存款，行員發現陳女3天前才辦理信貸，陳女宣稱已與丈夫討論好，要買勞力士名表...

堅持提款20萬先說稱買東西後改口老母親要用 女警這話打消她念頭

58歲婦人日前前往台南市民族路三段郵局，要領出20萬元現金，稱要買東西卻又說不清楚要買什麼，行員覺得有異，通報警方；女警...

網購K-Pop Masterz韓星演唱會門票 男上班族「認證」被騙35萬

「K-Pop Masterz 2025 In Taiwan」演唱會將在台中市登場，2NE1等韓團演出掀搶票熱潮，詐騙集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。