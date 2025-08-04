兆豐證券攜手插畫家 推出「防詐烘焙坊」16型人格受騙指數測驗

兆豐證券與插畫藝術家攜手合作，在面對詐騙手法日益翻新、受害對象日趨多元的環境下，推出趣味與教育兼具的《防詐烘焙坊16型人格受騙指數測驗》，希望透過創新形式提升民眾對投資詐騙的警覺與防範能力。

根據警政署「165反詐騙專線」統計，2025年6月台灣詐騙案件多達16,388件，財損金額高達新台幣89億元。其中，「假投資詐騙」為最嚴重的詐騙類型。更令人憂心的是，詐騙手法不斷升級，受害者從退休教授、銀行經理，到教師與會計師皆不例外，足見全民防詐意識亟待提升。

為了讓防詐宣導更加貼近生活、易於理解，兆豐證券此次特別邀請擁有溫馨可愛風格的插畫創作者「小室插畫」共同合作，透過當紅的「16型人格測驗」為主軸，搭配插畫視覺與烘焙趣味包裝，打造一場寓教於樂的防詐體驗。

兆豐證券表示，《防詐烘焙坊》不僅是一次跨界創新的宣導嘗試，更是呼應數位時代詐騙新型態的積極應對。藉由時下流行的心理測驗結合可愛有趣的插畫角色，更能觸及不同年齡層與使用習慣的族群。此次合作也展現兆豐證券在投資教育與社會責任上的堅持與用心。

《防詐烘焙坊16型人格受騙指數測驗》活動自即日起至2025年8月31日止，只要完成測驗並公開分享結果至Facebook或Instagram，標註「#兆豐證券」，並填寫抽獎資訊，即可參加100元超商購物金抽獎。活動網址：https://project.emega.com.tw/AntiFraudBakery/

活動期間內首次開立兆豐證券帳戶者，還可再獲一次抽獎機會，享有雙重中獎機率。 活動獎品「兩大超商2選一 100元購物金」，共計500份。