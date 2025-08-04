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遊戲點數成詐騙洗錢工具 新北議員籲立法納管點數交易

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

遊戲點數成為詐騙集團洗錢工具，新北市議員林國春、劉美芳、林金結今陪同「全球詐騙天堂」作者艾林開記者會，揭露自身在臉書販售商品遭詐，匯款至遊戲點數公司帳戶，最終無法追回的經歷。議員呼籲，訂定「遊戲點數管理辦法」將點數交易平台納入金流監管、成立跨部會處理平台、推動平台實名制、金流留痕與異常申報等機制

艾林說，她遭詐騙引導至某知名遊戲平台帳戶完成「儲值」，報警與圈存後，平台卻拒絕配合查帳，司法最終也未支持其請求。艾琳表示，這類儲值平台無實名制、無金流紀錄也無法可管，導致受害者就像被合法詐騙，政府和企業都沒人負責，政府急需修補制度，讓未來不再有下一個受害者。

林國春指出，遊戲點數平台實際上早已擔負大量資金流通角色，卻未被納入任何監管框架，這些平台就像無照虛擬銀行，但當民眾受害想追金流時，卻沒有任何法律、部會能有效監管，放任金流漏洞的結果，是政府的監理機制形同自廢武功。

林金結說，企業拒絕配合司法調查，往往以「保護個資」為由拖延或封鎖資料，反而讓詐騙集團更為囂張。被害人報案被踢好幾個單位，企業卻只要一句話就不配合，這不是制度落差，是對正義的羞辱。他主張主管機關應賦予檢警直接查核的權限，避免企業成為打擊詐騙的絆腳石。

劉美芳則提出，任何能匿名轉移資金的載具，若沒有金流紀錄與申訴機制，就是合法犯罪的工具。她支持區分願納管與不願配合的業者，不能因為法規空白，就放任市場自由運作，最後受害的都是民眾。

議員們呼籲，訂定「遊戲點數管理辦法」，將點數交易平台納入金流監管；成立跨部會處理平台，設置受害者申訴與金流調查專責窗口；推動平台實名制、KYC審查（企業確認客戶身份的程序）、金流留痕與異常申報等機制，強化洗錢防堵能力。

新北市議員林國春、劉美芳、林金結今陪同「全球詐騙天堂」作者艾林開記者會，揭露自身在臉書販售商品遭詐，匯款至遊戲點數公司帳戶，最終無法追回的經歷。圖／議員林國春辦公室提供
新北市議員林國春、劉美芳、林金結今陪同「全球詐騙天堂」作者艾林開記者會，揭露自身在臉書販售商品遭詐，匯款至遊戲點數公司帳戶，最終無法追回的經歷。圖／議員林國春辦公室提供

機制 實名制 詐騙集團

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