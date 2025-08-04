帳戶被凍結急壞小老闆！他開網銀戶頭存擔保金 2500萬全沒了

一名開店的小老闆接到帳戶即將被凍結的消息，在對方層層誘導下，最終帳戶內2500萬元全被轉光。示意圖／ingimage

詐騙手法日新月異，民眾必須嚴格審視自己收到的訊息，避免落入詐騙陷阱之中。內政部警政署分享一則詐騙案例，一名開店的小老闆接到電話，指他的帳戶捲入詐騙案件，即將被凍結，在對方層層布局和誘導下，最終帳戶內2500萬元全被轉光，帳戶也被列為警示帳戶。

內政部警政署在「165打詐儀錶板」分享案例，一名開店做生意的小老闆，在打烊休息時間接到「中華電信」的電話，對方表示有人拿他的證件去申辦門號。當事人完全愣住了，因為對方透露的個人資訊完全說對，連出生年月日都精準無誤。

當事人表示，他還沒來得及反應，對方就幫他轉接到自稱165「李國輝」的人，當即就說他捲入了詐欺事件，並且已被通緝。當事人還在震驚狀態下，對方又說金流已經查出來了，金管會已經請銀行準備「凍結帳戶」。

當事人透露，一聽到凍結帳戶他立刻著急，因為他作為老闆，還要負責進出貨、更要發薪水給員工，帳戶被凍結根本「活不下去」。對方「請示檢察官」後，願意先不凍結帳戶，但要先支付「擔保金」，只要配合就不會起訴他。

當事人表示，他一心只想保住帳戶，於是在對方指示下，去郵局、銀行辦網銀帳號，並把帳密交出，對方還傳了「收據」給他。等到當事人之後前往銀行領錢時，行員提醒他帳戶已變成「警示帳戶」，他才驚覺上當受騙，此時戶頭裡2500多萬元全被轉光了。

警政署指出，此案件中有3個典型的詐騙話術，包括假電信公司員工稱身分遭盜用，轉介假檢察官、警察處理；謊稱被害人涉及刑案遭通緝，需付「擔保金」才能免於凍結；要求開立新網銀帳戶，並提供帳密。

警政署傳授民眾識破、預防詐騙的5個小撇步，包括：