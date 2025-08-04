影／台中輕熟女領款買勞力士送老爸 行員發現貓膩找警阻詐
經查，陳姓女子（39歲）在上月底時前往西屯區中國信託銀行領款78萬元，行員詢問用途時，陳女稱「要買勞力士送給爸爸當父親節禮物」，但因說詞不夠具體、反覆前後矛盾，加上陳女在3天前才向其他銀行辦理信貸，疑似遭詐騙，立即通報警方到場處理。
協和所警員路中安、陳秉淇、張家瀚到場關心，陳女堅稱已和丈夫討論過，準備趁節日前夕到南屯區文心路一處鐘表店買表。
警方為確認陳女說詞，立即要求現場致電陳女丈夫確認，未料陳女丈夫接到電話一頭霧水，直說「根本不知道她要買手表」，陳女才坦認，近日在網路認識一名「幣圈人士」，對方聲稱可協助以低價買入USDT（泰達幣），再高價轉售套利，警方提醒，此為常見虛擬貨幣投資騙術，規勸陳女打消領款念頭，陳女才沒領款。
警方提醒，詐騙集團常以「幣圈交易」、「境外投資」、「網路朋友推薦」等話術誘騙，近期更出現「假裝送家人禮物」包裝提款理由，令人防不勝防，遇可疑交易或疑似詐騙，請撥打165反詐騙專線或就近報警諮詢。
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