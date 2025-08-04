堅持提款20萬先說稱買東西後改口老母親要用 女警這話打消她念頭

58歲婦人日前前往台南市民族路三段郵局，要領出20萬元現金，稱要買東西卻又說不清楚要買什麼，行員覺得有異，通報警方；女警陳羿涵趕赴現場詢問，婦人又改稱是80歲母親要她領款，用途不清楚。經警方不斷以各種詐騙案例宣導，顏婦才取消提款念頭。

這名婦人本月1日上午9時許前往郵局，要提領現金20萬元，行員通報轄區第二警分局海安路派出所，警員陳羿涵、陳信叡與實習生陳歆予趕往；但婦人不願說明領錢是要用來投資、繳交保證金或是借給男網友等，也不願意提供手機給警員觀看，僅一再表示就是需要用錢。

女警陳羿涵以各種假投資、假網拍、假交友等詐騙手法耐心說明，詢問婦人是否遇到網路男模交友，還是理財專家聲稱有投資管道，或是帳戶出現問題，有自稱檢察官或警察要凍結她帳戶等；實習生陳歆予也以手機找出各種詐騙遇害新聞報導，直接讓顏婦看各種詐騙手法。

最後陳羿涵斬釘截鐵說出「20萬元領出如果交給不明人士，就一定拿不回來」，婦人才打消提領念頭，表示要離去；由於她最終還是沒有說明為什麼要領錢，以及提供手機讓警方研判，近幾日警方仍持續關注她是否又前往領款，所幸迄今她並沒有再去提領，警方將持續關注。