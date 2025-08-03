網購K-Pop Masterz韓星演唱會門票 男上班族「認證」被騙35萬
「K-Pop Masterz 2025 In Taiwan」演唱會將在台中市登場，2NE1等韓團演出掀搶票熱潮，詐騙集團上網賣票，假冒「7-ELEVEN賣貨便」及銀行客服人員，以認證為由騙買家操作網路銀行匯款，上班族張姓男子購票被騙35萬元。
警方調查，20歲張姓男子上月底瀏覽臉書某演唱會門票社團，發現販售「K-Pop Masterz 2025 In Taiwan」演唱會門票貼文，原價約5千元門票開價約7千元，他欲購買1張，對方提出以賣貨便交易，傳送連結要求填輸姓名、銀行帳戶等資料。
張依指示輸入後，對方稱交易失敗，傳送宣稱是賣貨便客服LINE連結，他點擊加入，對方表示未完成實名認證，又傳送宣稱是銀行人員LINE連結，他加入後對方要求操作網銀完成認證，他依指示操作發現匯出35萬元，驚覺受騙。
刑事局指出，詐團以驗證等話術要求操作ATM或網銀，門票、3C產品、精品等都可能成為誘餌，民眾應盡量使用官方購票管道，避免在社群網站與賣家私下聯繫，若對方稱須辦理認證，並提供宣稱是客服或銀行人員聯繫方式，即為詐騙，應停止交易並通報165反詐騙專線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言