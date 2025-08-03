網購K-Pop Masterz韓星演唱會門票 男上班族「認證」被騙35萬

「K-Pop Masterz 2025 In Taiwan」演唱會將在台中市登場，2NE1等韓團演出掀搶票熱潮，詐騙集團上網賣票，假冒「7-ELEVEN賣貨便」及銀行客服人員，以認證為由騙買家操作網路銀行匯款，上班族張姓男子購票被騙35萬元。

警方調查，20歲張姓男子上月底瀏覽臉書某演唱會門票社團，發現販售「K-Pop Masterz 2025 In Taiwan」演唱會門票貼文，原價約5千元門票開價約7千元，他欲購買1張，對方提出以賣貨便交易，傳送連結要求填輸姓名、銀行帳戶等資料。

張依指示輸入後，對方稱交易失敗，傳送宣稱是賣貨便客服LINE連結，他點擊加入，對方表示未完成實名認證，又傳送宣稱是銀行人員LINE連結，他加入後對方要求操作網銀完成認證，他依指示操作發現匯出35萬元，驚覺受騙。