桃園7月詐騙財損激增1成6各縣市最高 驚爆假投資詐騙7千萬求助

桃園市民7月發生被詐騙財損突然激增，最近更傳出一名市民被詐騙高達7千萬元，房地產遭抵押，造成該市民子女震驚向警方求助，引發重視，由於該市民遭詐騙集團透過網路投資詐騙手法匯款詐騙，被騙金額巨大，警方受理全力偵辦，更呼籲民眾認清網路投資詐騙圈套「天下沒有白吃的午餐」。

根據內政部165打詐儀表板最新統計，7月全台被詐騙財產損失高達85.47億元，比6月詐騙財損金額89.15億元，下降4.1%，卻仍以假投資詐騙42.7億占比近半最高，其中桃園7月詐騙財損爆增總共達12.15億元，比較6月財損10.46億元，大增16.2%，是各縣市財損增加最多縣市，打詐攸關市民生命財產值得更加關注。

據指出，桃園市最近一名市民傳出遭到詐騙集團利用投資理財牟利圈套，自去年11月起騙取該市民相信投資回報豐厚，先後將存款，甚至房地產抵押貸款，陸續透過網路匯款方式，至7月遭詐騙總共財損約7千萬元，子女驚覺詐騙報案，可能是桃園今年詐騙金額最高案例，引起警方重視。

甫上任市警局長廖恆裕一上任就將打詐列為市警局最重點工作之一，廖今天上午表示，打詐事關百姓錢財，許多百姓退休金被騙光，該如何過日子？警政第一線尤要宣導退休人員多利用警政服務，知道詐騙五大手法，了解詐騙新案例，不要胡亂加入不明Line群組誤入詐騙陷阱。