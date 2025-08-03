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影／22歲志願役軍人5萬月薪卻當詐騙車手 被警逮時一臉錯愕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名志願役軍人5萬元月薪當詐騙集團車手，台中員警逮人時，他一臉錯愕，他落網當天即遭台中地方法院裁定羈押，檢方依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，再依詐欺犯罪危害防制條例求刑加重二分之一，現由法院審理中，他最重可能被國軍汰除。

台中市大雅警分局日前受理1件假投資詐欺案，被害人多次欲取回獲利未果，始驚覺遭詐並訴警偵辦，

40歲張姓男子透過臉書加入LINE暱稱「財富計畫」投資群組，經客服以「穩賺不賠」等話術引誘購買黃金套利，張男見假網站頁面保證獲利的高報酬成果，陸續以匯款或面交方式共投入180萬元，待張男想取回2878萬元獲利時，卻遭詐騙集團要求交付「10%愛心捐款」，始驚覺受騙，報警並聯手警方逮獲前來收取贓款吳姓車手。

警方表示，22歲吳姓車手是志願役現役軍人，原本有穩定的5萬元月薪，因妄想賺外快而在網路「偏門工作」社群尋找工作，再依詐騙集團指示前往向不特定被害人偽簽合約及收款。

吳嫌落網當天被台中地方法院裁定羈押，台中地檢署檢察官依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，再依詐欺犯罪危害防制條例求刑加重二分之一，現由法院審理中，他最重恐遭國軍汰除。

一名志願役軍人5萬元月薪當詐騙車手，台中員警逮到他。記者游振昇／翻攝
一名志願役軍人5萬元月薪當詐騙車手，台中員警逮到他。記者游振昇／翻攝

車手 詐欺 詐騙集團

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