32歲「包手」刺青男騙走彰化女110萬 再面交70萬遭警逮獲

彰化縣33歲黃姓女子遭假檢警騙走110萬元後，詐騙集團食髓知味，日前再次聯繫她在和美鎮運動公園面交70萬元，黃女擔心再被騙，向警方報案，當場查獲整條左臂手刺青的32歲柯姓車手，依詐欺及洗錢防制條例罪嫌移送法辦。

彰化縣和美警分局線西分駐所調查，黃女是接到詐騙集團假冒台北地方法院撥打的電話，謊稱她的身分遭冒用作為人頭帳戶涉嫌洗錢詐欺等罪，必須「監管帳戶」及嚴守「偵查不公開」禁止黃女跟他人透露此事，並要求黃女將帳戶內存款提領交給「特偵組書記官」，黃女因擔心涉案，先前已面交1次交付110萬元

詐騙集團得手110萬元後，再連聯繫相約在和美鎮運動公園面交70萬元，黃女擔心再被騙，向警方報案，警方發現是假檢警詐騙手法，立即派員前往埋伏，發現1名身穿黑色上衣左手刺青的柯姓車手與黃女面交現款，立即上前逮捕柯姓車手，並在身上查扣現金70萬元、工作手機等相關證物。