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基隆城市半程馬拉松志工可領千元？主辦單位嚴正澄清：假的

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆好馬長跑協會將在10月19日舉辦第二屆「2025基隆城市半程馬拉松」，已吸引許多民眾參加，但日前卻有人假冒主辦單位名義徵求志工，還虛構可給福利1000元，主辦單位發出嚴正聲明，表示這是假訊息，警方也提醒民眾不要上當。

近日有人在社群貼文，2025基隆城市半程馬拉松主辦單位目前火熱招募現場協助人員，等你來報名加入超Chill志工小隊，你沒看錯，不是要你當志工，是給你福利，現場服務酬勞1000元，工作內容很簡單，不用跑步，只要人來。

對此發送1千元貼文，基隆好馬長跑協會發出嚴正澄清，表示基隆好馬長跑協會從去年舉辦第一屆基隆城市半程馬拉松，到今年第二屆，從沒有招募付費志工的計畫。近日發現有人假借主辦單位名義，在網路上刊登招募付費志工為虛假訊息。

市議員呂美玲表示，近期網傳相關訊息皆為詐騙，請勿上當，請大家絕對不要被騙，活動所有志工皆為無償投入，為推廣基隆跑步風氣共同努力。第二屆目前已有很多民眾報名參加，請民眾特別注意。報名截止時間為8月17日。

基隆市警局也表示，這類詐騙貼文有可能是引誘民眾點入，想要騙取個資、點入不明聯結遂行詐騙手段等，請民眾對這種虛假、不合常理的貼文不要輕信，可先向主辦單位或警方查詢，避免上當被騙個資或荷包失血，警方也會著手調查處理。

2025基隆城市馬拉松報名資訊

基隆城市半程馬拉松志工可領千元？主辦單位嚴正澄清：假的。圖／市議員呂美玲提供
基隆城市半程馬拉松志工可領千元？主辦單位嚴正澄清：假的。圖／市議員呂美玲提供

詐騙 基隆 志工 馬拉松

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