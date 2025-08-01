調查局掃蕩易沛、台灣里、旺沛大第三方支付 洗錢金額達324億

調查局配合高檢察署執行打詐專案，鎖定第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪為查緝重點，包括易沛、台灣里及旺沛大3家公司，都是調查局掃蕩目標，合計查獲洗錢金額高達324億元，3家公司都已被數發部廢止能量登錄資格。

另外，調查局此次執行「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，共計56案，總計破獲機房3座、水房6座，查扣台南善化豪宅1棟、高雄旗山農地1筆、勞力士錶4支、愛彼錶1支、沛納海手錶1支、理查米勒手錶1支、芝柏錶1支、崑崙錶2支、宇舶錶1支等名錶12支、賓士汽車2輛、瑪莎拉蒂油電休旅車1輛及銀行、虛擬資產帳戶所得6千萬，越前面13次同步偵辦規模。

在虛擬資產犯罪方面，調查局查獲詐團捏造投資柚子幣、比特幣、AI虛擬貨幣及礦機等不實投資方案，或是虛偽代操投資虛擬貨幣，使被害人受騙交付財物，除先前查獲易沛公司外，本次查獲台灣里、旺沛大數位公司勾結詐團及博弈集團，虛設行號冒充特約商店，以販售不實遊戲點數等商品，提供虛擬帳號，協助詐團收取民眾遭詐款項，或替博弈集團收取博弈入金，藉由合法第三方支付交易，掩飾非法犯罪金流，洗錢金額高達324億餘元，總計犯罪金額370億4700萬餘元。

高雄市調查處追查，旺沛大數位配合多家人頭公司簽立不實合約，利用超商代碼提供快速支付、放行代收之不法款項，從中收取高於行情手續費，利用人頭公司替博弈業者及電詐集團掩飾犯罪所得。

南機站在查緝某吸金案件搜索過程中，意外發現主嫌另在他處經營水房，替詐騙及博弈集團洗錢，負責向賭客及受害人提供收款碼、替帳號儲值及管理相關款項，但主嫌不願配合說明水房位置，經辦案人員鍥而不捨分析活軌跡，在最短時間內確認水房地址，當日搜索水房，現場逮捕10名水房成員及查扣重要物證、現金200萬元，中止水房運作。

新北市處也循線破獲詐欺集團成員成立假博弈平台，以假水單營造高勝率假象，誘使被害人加入平台及相關通訊軟體群組，使被害人因相信高勝率而跟隨群組內老師下注。

至於假投資詐欺部分，調查局查獲詐團冒充投資公司專員，透過電話、網路廣告、通訊軟體交友群組聯繫取得受害人信任，以投資建案、潮牌鞋、法拍屋、黃金期貨、有價證券、高利借款、百貨公司禮券、新創募資等話術，指示受害人以現金、購買虛擬貨幣、APP轉帳等方式交付受騙款項；在戀愛詐欺部分，查獲詐團透過交友軟體結識受害人，再訛以合資六合彩或投資普洱茶餅、虛擬貨幣等藉口誘使受害人交付受詐款項。

假檢警詐欺部分，調查局查獲詐團假冒司法、警察人員或以受害人財產遭地檢署及法院監管科扣押為由，使受害人誤信而心生畏懼，交付款項；在吸金詐欺案部分，查獲詐團以通訊軟體招攬投資百貨公司禮券、有價證券、合會、放款、遊戲場及投標政府標案等相關投資方案，誆稱保本高利，吸引受害人上當投入資金。

調查局指出，從查緝成果來看，詐團仍持續以高額獲利等投資方案誘使民眾交付財物，再以現金及虛擬貨幣洗錢，另發現第三方支付業者虛擬帳號及超商代碼繳費，已遭詐團及博弈集團作為洗錢重要工具，將持續協助數發部揪出違法第三方支付業者。