投入近千萬！台中女投資虛擬幣遭詐 報警助逮61歲車手

台中賴姓女子日前加入詐團的假投資群組，誤信可投資虛擬貨幣，陸續投入新台幣近千萬元，她近日發現有異向警方報案，與警方合作誘捕出面取款的61歲許姓車手，警詢後被依法送辦。

台中市警局第四分局今天表示，36歲賴姓女子今年4月間加入詐團成立的股票投資群組，對方推薦可投資虛擬貨幣，陸續投入近千萬元積蓄，期間因成功「出金」，因此深信不疑。

賴女近日與友人談及投資情形，在對方勸說下，才察覺異狀並前往南屯派出所報案。經警方確認為詐騙集團慣用「假投資」手法，賴女才得知自己受騙，期間詐團仍持續聯繫賴女要求投資，賴女因此決定配合警方誘捕將出面取款的車手。

警方今年7月24日，在南屯區1所國中旁逮捕取款的許姓男子，他向警方表示，因二度就業需求，上網搜尋求職補助廣告，對方以辦理勞健保為由，先騙取身分證件與個資後，請他自新北市搭高鐵到台中領取補助款項。

許男雖一度起疑，卻因經濟困難依照對方要求執行，不料當天一到場就被警方逮捕。全案警詢後許男被依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。