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《被騙的人都call我》48小時貼身跟拍 忠實呈現165打詐工作第一線

桃園電子報／ 桃園電子報

鏡電視最新紀實節目《被騙的人都call我》於今(1)日上午在鏡電視攝影棚舉行首映會，現場警政署長張榮興、刑事警察局長周幼偉、公共電視副總經理謝玒玲邀集、媒體平台代表與節目團隊共同出席，展現全民反詐的堅定決心。該節目為國內首度深入拍攝165反詐騙諮詢專線的紀錄影像，連續48小時貼身跟拍執勤警員，完整紀錄他們日夜守護民眾資安的真實日常。

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鏡電視最新紀實節目《被騙的人都call我》在鏡電視攝影棚舉行首映會。圖：警政署提供

首映會現場貴賓雲集，包括鏡電視董事長廖志成、總經理蔡滄波、警政署長張榮興、刑事警察局長周幼偉、公共電視副總經理謝玒玲、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV、MyVideo等平台代表皆到場共襄盛舉。警政、媒體、串流平台齊心一起為反詐貢獻一份力。

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《被騙的人都call我》是國內媒體第一次首度深入直擊165專線。圖：警政署提供

警政署表示，鏡電視「另一種注目」48小時系列一直是節目人氣單元，最新推出的《被騙的人都call我》是國內媒體第一次首度深入直擊165專線，拍攝團隊獨家在165反詐騙諮詢專線的勤務中心不分晝夜的拍攝與採訪，持續拍攝48小時警員工作與生活的紀實作品，忠實呈現了打詐最前線的工作樣貌，也記錄下靠著耳機和麥克風、不分晝夜24小時工作的165執勤警員們不為人知的一面，也呈現台灣當下各式各樣的詐騙手法，供民眾作為警惕。

警政署提到，165反詐騙諮詢專線平均每天接獲高達1500通來電，高峰期更曾突破3200通，接線中心設有24支電話，由51位員警日夜輪班值勤。每位員警平均每日需接聽約60通電話，不少年輕警員下班後聽見手機響起，甚至會反射性地說出「165你好。」每日在高壓環境下工作，員警們仍戰戰兢兢辛勤堅守在反詐第一線，壓力大時只能在暫離座位時喝口水或透過慢跑等運動紓壓，這群不配槍只有耳機的員警，最期望的是有天詐騙得以消彌，讓165專線不再響起。

警政署補充，《被騙的人都call我》將於8月2日晚間11時30分在鏡新聞頻道首播，8月3日凌晨12時起同步於公視+、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV、MyVideo上架播出。節目以第一視角貼近165專線的真實現場，帶領觀眾看見一通通來電背後，接線警員的堅持、疲憊與信念，也揭露各式各樣令人防不勝防的詐騙手法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：《被騙的人都call我》48小時貼身跟拍 忠實呈現165打詐工作第一線

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