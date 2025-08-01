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75歲老翁「投資理財」提領百萬現金 通霄警與行員及時阻詐
苗栗縣通霄鎮一名75歲張姓老翁周二上午9點多前往通霄郵局臨櫃欲提領100萬元現款，面對行員關心詢問，但他對資金用途的說詞前後不一，引起行員警覺，隨即通報警方協助處理。
通霄分局警員謝沂玲、蔡曜承迅速到場關懷提問，發現老翁聲稱要給家人購車，無法詳述購買車型，經警方進一步聯繫其妻子確認後，發現並無購車計畫，確認有高度遭詐風險。
張翁最後吐露資金用途是網友介紹「投資理財」，在警方與行員耐心勸導下，成功勸阻老翁打消提款念頭，保住畢生積蓄。
警方提醒，詐騙手法常利用「投資理財」、「購車名義」，或透過社群軟體引導加入假投資群組進行詐騙，切勿輕信來源不明的資訊；若有大筆提款情形，務必三思並與親友或警方確認真實性。遇有可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線，共同守護財產安全。
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