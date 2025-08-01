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影／65歲婦網戀「費玉清」投資黃金當嫁妝 警勸才知老公真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

65歲沈姓婦人和陌生中年男加Line好友，因看對方長得眉清目秀像書生，加上照三餐噓寒問暖墜愛河，稱對方「老公」；後被遊說投資黃金當嫁妝，先匯5萬元，上月30日又到銀行匯10萬時，被行員和員警勸阻，才知對方是假冒歌王「費玉清」之名的騙子。　

楠梓警分局上月30日下午1時許接獲銀行報案，指一名65歲沈姓婦人欲匯款10萬元給一名素未謀面的男網友，疑似遭詐騙，請員警到場。

警方到場後，向沈婦詢問經過；沈稱日前一名暱稱為「Fei yu ching」的網友加她好友，她看對方帥帥的，很像書生，對方又每天噓寒問暖，她以為第二春來臨，因此墜入愛河，雙方互稱「老公」、「老婆」。

沈婦向警方表示，後來對方介紹她買黃金投資，賺的錢可當嫁妝，因此不疑有他，先前已匯5萬元，當天再前往銀行匯款10萬元至對方指定帳戶，警方問沈你認識他嗎？有見過面？沈回「沒有」；警方再問「這麼好，為什麼要匯錢給他？」沈稱因為是香港的朋友。

警方查詢沈婦和對方對話，發現男子的英譯翻成中文和歌王費玉清的名字相同，照片大頭貼也是費玉清早年的照片，但沈只覺得對方很帥，卻不知對方是假的費玉清。

警方研判沈婦落入愛情詐騙陷阱，分析詐騙集團手法後，沈才如夢初醒，放棄匯款，但先前匯了5萬元已不知去向。

高市65歲沈姓婦人和佯裝是費玉清假照片的男子網戀，匯5萬買黃金當嫁妝，再匯10萬元時被警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市65歲沈姓婦人和佯裝是費玉清假照片的男子網戀，匯5萬買黃金當嫁妝，再匯10萬元時被警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市65歲沈姓婦人和佯裝是費玉清假照片的男子（如圖）網戀，匯5萬買黃金當嫁妝，再匯10萬元時被警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市65歲沈姓婦人和佯裝是費玉清假照片的男子（如圖）網戀，匯5萬買黃金當嫁妝，再匯10萬元時被警方勸阻。記者石秀華／翻攝

嫁妝 詐騙集團

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