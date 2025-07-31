台南詐欺最大宗以假投資、假網拍、假交友 主要對象勞工及基層技術工

台南市6月份詐欺受理件數1336件，高發詐欺案類前3名分別是，假投資占17.37%、假網拍占11.90%、假交友（投資詐財）占 10.40%；另6月份金融機構及超商成功阻詐243 件，攔阻詐騙款項逾1億3451萬餘元，市長黃偉哲今天召開治安會報，表揚有功人員。

台南市刑大統計，6月份詐欺受理件數 1336 件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占65.5%、次依序為23歲以下占19.64%、50歲至64歲占17.05%、65歲以上占6.01%；以行政區域比較，受理數以永康區 217 件最多，次依序為安南區 130 件、北區 119件。

被害人職業，則以基層技術工及勞力工占37.99%最多，次依序為專業技術人員占23.56%、無業占 15.35%、學生族群占11.59%、服務工作人員均占11.51%，提醒市民朋友要多加注意。

另外，6月份金融機構及超商成功阻詐243 件，有功人員346 位，均由黃偉哲逐一頒獎；受獎績優金融機構業者有兆豐銀行東台南分行、彰化銀行西台南分行、台新銀行崇德分行、台新銀行台南分行、台新銀行海佃分行、台新銀行後甲分行、國泰世華銀行東台南分行、中國信託銀行台南分行、中華郵政鹽水郵局、凱基銀行北門分行、中國信託銀行東台南分行、中國信託銀行善化分行及中國信託銀行台南分行。

今年第2季（4-6 月）攔阻件數達10件以上的金融機構，有中國信託銀行善化分行、國泰世華銀行東台南分行及中國信託銀行東台南分行；其中，中國信託銀行善化分行及中國信託銀行東台南分行攔阻成效連續2季均攔阻10件以上，積極守護市民財產安全。

黃偉哲也表揚譚艾珍全力配合市府打詐台南隊行動，熱心擔任打詐先鋒，不畏辛勞、無償投入公益宣導，積極奉獻與付出；黃偉哲頒贈感謝獎牌，表達誠摯謝意，讚譽譚艾珍擔任「防詐大使」實至名歸、當之無愧。

黃偉哲接續表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員，包括刑事警察大隊偵破槍砲案，起獲作案手槍2枝、子彈22顆及依托咪酯菸油等證物；第二分局偵破強盜案，善化分局、第四分局及第五分局等分別偵破詐騙集團案，成功瓦解詐團，守護民眾財產安全。白河分局查獲外籍移工販賣大量毒品，有效防堵毒品流入市面，展現警方打擊犯罪，守護治安決心。

警察局長林國清指出，防詐騙關鍵在於保持警惕，不貪心、不輕信，呼籲民眾可多關注內政部警政署「165打詐儀表板」，除會顯示每日詐騙發生數及財損金額、統計前五名詐騙手法，還提供防詐小撇步及實際案例分享，民眾可上網查看。

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