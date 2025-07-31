快訊

出乎意料？台積電創1160元天價 盤後鉅額交易價竟跟想得不一樣

打擊電信詐欺 各地檢署共查扣犯罪所得逾21億

中央社／ 台北31日電

高檢署今天表示，5月19日至6月18日針對電信詐欺進行查緝，各地檢署共查獲3545件、5149人，查扣犯罪所得逾新台幣21億元；1月至6月的電信詐騙收案較去年下降2.56%，成效良好。

根據台灣高等檢察署新聞稿，為落實行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，高檢署作為懲詐主責機關，已多次邀集各地檢署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局等相關單位召開查緝會議。

新聞稿表示，針對近年來危害民眾最大的假投資、假愛情投資、假檢警及非法第三方支付業者等電信詐欺案，自5月19日至6月18日進行重點查緝。

根據高檢署查緝數據，各地檢署共計查獲（含起訴）3545件、5149人（含車手3193人），羈押722人，查獲機房30座、水房59座，查扣不法所得21億4313萬餘元、泰達幣317萬顆、不動產21筆、汽車35輛，成果豐碩。

另外，高檢署表示，已要求第一線落實查扣並即時變價，再依罪贓返還作業計畫，透過偵查、審理中移付法院和調解，由被告賠償被害人損失，並以此做為向法院求處量刑、上訴依據；經統計1月至6月期間，和調解件數為5869件，和調解金額為12億9309萬元。

高檢署也提及，今年1月至6月電信詐欺及人頭帳戶新收案件，與去年同期相較，分別下降2.56%、20.44%，呈現下降趨勢，未來將持續強化跨機關協作與公私部門合作，從源頭阻斷詐騙，包括加強行政管理、提升業者防詐機制，結合後端查緝作為，全力打擊詐欺行為。

收案 電信詐騙

延伸閱讀

台壽國民身心健康調查／跨界打詐 「家」為首道防線

網傳林錫耀喬司法人事 高檢署：已分他字案偵辦

彰化地檢署搬新家！法警人力捉襟見肘 檢方：先調配並爭取擴編

影／高雄網紅醫師減重手術害命涉爭議 衛生局說話了

相關新聞

台南詐欺最大宗以假投資、假網拍、假交友 主要對象勞工及基層技術工

台南市6月份詐欺受理件數1336件，高發詐欺案類前3名分別是，假投資占17.37%、假網拍占11.90%、假交友（投資詐...

影／109萬詐騙贓款放置物櫃 新竹火車站前街友助警圍捕車手

詐團車手22歲李男昨天下午在新竹火車站置物櫃企圖取走109萬詐騙贓款時遭警方圍捕，由於他一度激烈拒捕，與便衣員警扭打成一...

醫遇假檢警遭騙1400萬3度進出急診室 嘆詐團資料太逼真

桃園市警察局今舉辦「打詐儀表板暨識詐宣導記者會」，邀請假投資及假檢警詐騙被害人現身說法，其中遭假檢警詐騙的涂姓醫師表示，...

彰化五旬婦匯款理由一改再改 警趕到揭穿假交友真詐財手法

彰化縣50歲陳姓婦女約兩個月前結識1名網友，雙方網聊愉快，網友教她投資理財，陳婦到金融機構準備匯款9萬5千元，匯款說詞反...

彰化男幫忙抓車手…網路「釣魚」約知名連鎖咖啡店見 報警逮人

彰化縣芳苑鄉有熱心人假裝相信詐騙團集的投資公司，約定面交100萬元儲值購買泰達幣，詐團派潘姓車手到溪湖鎮某連鎖咖啡店取款...

50歲男上網找投資公司面交現金 接獲警通知指認才知被詐3次

彰化縣50歲謝姓男子上網找投資理財公司，面交兩次現金，第三次交付15萬元，收錢的兩名男子在二林鎮某超商外面等計程車，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。