打擊電信詐欺 各地檢署共查扣犯罪所得逾21億

高檢署今天表示，5月19日至6月18日針對電信詐欺進行查緝，各地檢署共查獲3545件、5149人，查扣犯罪所得逾新台幣21億元；1月至6月的電信詐騙新收案較去年下降2.56%，成效良好。

根據台灣高等檢察署新聞稿，為落實行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，高檢署作為懲詐主責機關，已多次邀集各地檢署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局等相關單位召開查緝會議。

新聞稿表示，針對近年來危害民眾最大的假投資、假愛情投資、假檢警及非法第三方支付業者等電信詐欺案，自5月19日至6月18日進行重點查緝。

根據高檢署查緝數據，各地檢署共計查獲（含起訴）3545件、5149人（含車手3193人），羈押722人，查獲機房30座、水房59座，查扣不法所得21億4313萬餘元、泰達幣317萬顆、不動產21筆、汽車35輛，成果豐碩。

另外，高檢署表示，已要求第一線落實查扣並即時變價，再依罪贓返還作業計畫，透過偵查、審理中移付法院和調解，由被告賠償被害人損失，並以此做為向法院求處量刑、上訴依據；經統計1月至6月期間，和調解件數為5869件，和調解金額為12億9309萬元。

高檢署也提及，今年1月至6月電信詐欺及人頭帳戶新收案件，與去年同期相較，分別下降2.56%、20.44%，呈現下降趨勢，未來將持續強化跨機關協作與公私部門合作，從源頭阻斷詐騙，包括加強行政管理、提升業者防詐機制，結合後端查緝作為，全力打擊詐欺行為。