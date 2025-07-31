影／109萬詐騙贓款放置物櫃 新竹火車站前街友助警圍捕車手

詐團車手22歲李男昨天下午在新竹火車站置物櫃企圖取走109萬詐騙贓款時遭警方圍捕，由於他一度激烈拒捕，與便衣員警扭打成一團，所幸一旁街友與路人見義勇為，挺身而出協助壓制，警民最終合力將李男制伏，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方指出，昨天下午1時43分許，東門派出所接獲報案，稱有詐團車手疑似將裝有大量現金的渣打銀行紙袋放入新竹火車站置物櫃內。所長王新弘得知後，立即指派副所長陳家志及警員蔡松穎便衣前往埋伏，並調閱站內監視器，迅速鎖定犯嫌身影。

不久後，李男現身企圖取出贓款，員警見狀立即上前逮捕，李男激烈反抗，現場一度拉扯扭打，情況危急，千元大鈔也散落一地。就在此時，一旁長期在火車站周邊生活的街友朋友和路人主動上前協助，最終與警方一同壓制逮捕李男，事後熱心民眾和街友們也拾金不昧，幫忙撿拾地上散落鈔票。