醫遇假檢警遭騙1400萬3度進出急診室 嘆詐團資料太逼真

桃園市警察局今舉辦「打詐儀表板暨識詐宣導記者會」，邀請假投資及假檢警詐騙被害人現身說法，其中遭假檢警詐騙的涂姓醫師表示，詐團提供的資料相當完整，讓人落入陷阱，遭詐金額達1400萬，被詐騙後他寢食不安，甚至因心律不整進出醫院。

為強化民眾防詐意識，桃園市警察局今舉辦「打詐儀表板暨識詐宣導記者會」，邀請假投資詐騙被害人張姓女子及假檢警詐騙被害人涂姓男子現身說法，張女因遭詐騙集團誘騙，謊稱可協助將虛擬貨幣平台的錢領回來，故再購買虛擬貨幣轉入對方的虛擬貨幣錢包，後續發現為詐騙，損失金額高達2千萬。

身為醫師的涂男則說，當時接獲詐騙電話，表示被冒用身分申辦門號而該門號電信費未繳納，故轉借假檢警單位處理，假檢察官佯稱涉刑事案件須代管財產，涂男依指示將金融卡、護照、金飾交給詐騙集團派遣的車手，後續查看新聞案例發現為詐騙，趕緊報警但為時已晚。

涂男說，過程中詐騙集團提供的資料都非常逼真，有警察的工作證及分局戳章，也有法院的傳票，令他難以辨別，沒想到遇到詐騙，因此損失1400萬；這段期間自己睡不著也吃不下，甚至因此患上心律不整，進出3次急診室。

桃市警局統計，今年1至6月查獲詐欺集團224件、犯嫌1400人，較去年同期查獲增加494人；查獲詐欺車手1124件、犯嫌1310人，較去年同期查獲增加434人；而在金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達6億5236萬多元，與去年同期相比增加1億9051萬多元。

依打詐儀表板公布數據，桃園市警局今年6月詐欺案件受理1929件、財損10億4617萬多元，分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為假投資詐騙357件、網路購物詐騙229件、假買家騙賣家160件、假交友（投資詐財）詐騙156件、色情應召詐財詐騙103件。