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誤信網戀成詐團車手 男子收錢稱「兼職」不知代誌大條

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園一名王姓男子日前在網路結識女性朋友，在對方鼓吹下投資虛擬貨幣，前後投入百萬現金，近日嘗試提領紅利卻發現無法出金，驚覺受騙後於昨(29)日下午報警。桃園警分局同安派出所巡佐周登豐及警員曾沛元、林昱彥獲報後隨即展開誘捕行動，在桃園區文中路某社區前成功逮捕前來收款的24歲黃姓男子，當場查扣新台幣60萬元贓款。

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警方展開誘捕行動，在桃園區文中路某社區前成功逮捕前來收款的24歲黃姓男子。圖：讀者提供

據悉，黃男任職服務業，透過交友軟體認識一名女子，雙方感情快速升溫互稱「寶寶」，對方稱可介紹「輕鬆兼職」，只需代幣商收款便能賺取報酬。黃男信以為真，不疑有他申請入職，直至遭警方逮捕才驚覺身陷詐騙集團，從熱戀男友變成詐騙車手，當場傻眼。

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黃男任職服務業，透過交友軟體認識一名女子，雙方感情快速升溫互稱「寶寶」，對方稱可介紹「輕鬆兼職」，只需代幣商收款便能賺取報酬。圖：讀者提供

警方提醒，無論交友或投資皆應透過正當管道，切勿輕信網路上來歷不明的邀約，以免財物損失外，更可能誤觸法律紅線，成為詐騙集團共犯，後悔莫及。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：誤信網戀成詐團車手 男子收錢稱「兼職」不知代誌大條

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桃園 成功 詐騙集團

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