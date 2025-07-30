桃警公布上半年打詐成果 提醒民眾謹記「五不」守護荷包
桃園市警察局為強化民眾防詐意識，於今（30）日舉辦「打詐儀錶板暨識詐宣導記者會」，會中邀請假投資及假檢警詐騙之被害人現身說法，並於會中公布警察局6月份打詐成果及打詐儀錶板相關數據。警察局副局長劉印宮表示，民眾可透過內政部警政署165打詐儀錶板網站了解最新詐騙手法，提醒親友共同防範詐騙，以降低受騙風險。
市警局統計，今(114)年1至6月打詐成果，查獲詐欺集團224件、犯嫌1400人，較去年同期查獲增加494人；查獲詐欺車手1124件、犯嫌1310人，較去年同期查獲增加434人；而在於金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達6億5236萬餘元，與去年同期相比增加1億9051萬餘元。依打詐儀錶板公布數據，今年6月份詐欺案件受理1929件、財損10億4617萬餘元，分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為假投資詐騙357件、網路購物詐騙229件、假買家騙賣家160件、假交友（投資詐財）詐騙156件、色情應召詐財詐騙103件，警方將持續精準分析數據，掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢、針對高發詐欺手法加強防制。另警方於第2波打詐專案期間查獲詐欺集團93件、犯嫌443人；查扣不法所得現金5283萬元、汽車3輛；重點查緝對象共計查獲59人，專案成果榮獲六都第一。
今日警方並邀請假投資詐騙被害人張小姐及假檢警詐騙被害人涂先生親臨記者會現身說法，張小姐遭詐騙集團誘騙，謊稱可協助將虛擬貨幣平台的錢領回來，故再購買虛擬貨幣轉入對方的虛擬貨幣錢包，後續發現為詐騙；涂先生接獲詐騙電話，表示被冒用身分申辦門號而該門號電信費未繳納，故轉借假檢警單位處理，假檢察官佯稱涉刑事案件須代管財產，故涂先生依照指示將金融卡、護照、金飾交給詐騙集團派遣之車手，後續查看新聞案例發現為詐騙。警方提醒民眾謹記防詐五不「不接、不聽、不點、不傳、不信」，有疑慮時可撥打反詐騙專線165或至就近派出所詢問，以免落入詐騙集團圈套。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警公布上半年打詐成果 提醒民眾謹記「五不」守護荷包
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